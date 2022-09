Ronaldo kon 2,3 miljoen euro per week verdienen: ‘Zien hem graag komen’

Dinsdag, 13 september 2022 om 12:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:44

Yasser Almisehal, voorzitter van de Saoedische voetbalbond, sluit niet uit dat Cristiano Ronaldo meer aanbiedingen uit zijn land zal krijgen. De 37-jarige steraanvaller kreeg eerder deze zomer een lucratief voorstel van Al-Hilal, waar hij de kans had om een duizelingwekkend salaris van ongeveer 2,3 miljoen euro per week te verdienen. Ronaldo sloeg het aanbod echter af. Ook een soortgelijk voorstel van Al-Nassr werd door de Portugees naar de prullenbak verwezen.

Halverwege juli bracht CNN Portugal naar buiten dat Ronaldo een lucratief voorstel had gekregen om zijn loopbaan in Saoedi-Arabië te vervolgen. Volgens de Portugese televisiezender was de niet bij naam genoemde club uit het Midden-Oosten bereid om driehonderd miljoen euro neer te leggen om de komst van Ronaldo te realiseren. Als hij akkoord ging met een transfer, kon Ronaldo over twee seizoenen het krankzinnige salaris van 250 miljoen euro opstrijken. Daarnaast zou de Saoedische club naar verluidt dertig miljoen euro over hebben gehad om zijn eenjarige contract bij United af te kopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Athletic weet nu te melden dat zowel Al-Hilal als Al-Nassr bereid was om Ronaldo een weeksalaris te geven van 2,3 miljoen euro, hetgeen neerkomt op zo’n 119,6 miljoen euro per jaar. Almisehal weigert als voorzitter van de Saudische voetbalbond in te gaan op namen van clubs, maar laat tegenover de Britse kwaliteitskrant wel weten dat hij Ronaldo graag de overstap naar Saudi-Arabië ziet maken. “We zouden graag een speler als Cristiano Ronaldo in de Saudi League zien spelen. Ik weet zeker dat iedereen de prestaties en records van Cristiano Ronaldo kent."

“Ik denk ook: waarom niet?”, vervolgt Almisehal. “Ik weet dat het natuurlijk een dure deal zou zijn, maar de omzet die onze clubs genereren wordt steeds groter. We hebben al een aantal grote spelers die vroeger in de Premier League speelden naar de Saoedische competitie zien komen. Ik houd van Cristiano Ronaldo en ik zou hem graag in Saoedi-Arabië zien spelen, maar dat zal helaas niet voor januari gebeuren.”

Ronaldo leek afgelopen zomer lange tijd aan te sturen op een vertrek bij United. Hij weigerde tijdens de eerste weken van de voorbereiding aan te sluiten vanwege ‘persoonlijke omstandigheden in de privésfeer’. De aanvaller aasde naar verluidt op Champions League-voetbal, maar geen enkele Europese topclub zat uiteindelijk op zijn komst te wachten, waarna Ronaldo alsnog op Old Trafford bleef. Onder manager Erik ten Hag moet hij het momenteel doen met een reserverol. In zeven officiële duels kwam de spits tot slechts 297 speelminuten.