Valse start voor Dijks: verdediger moet debuut uitstellen vanwege operatie

Dinsdag, 13 september 2022 om 11:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:53

Het debuut van Mitchell Dijks in het shirt van Vitesse laat voorlopig nog even op zich wachten. De verdediger heeft een knieblessure opgelopen en moet geopereerd worden, zo melden de Arnhemmers op de clubsite. Verwacht wordt dat Dijks de komende weken niet inzetbaar is. Na de interlandbreak kan hij mogelijk alsnog voor het eerst zijn opwachting maken.

De blessure is een tegenvaller voor zowel Vitesse als de verdediger. "Dijks sloot afgelopen week aan bij de groepstraining, maar liep op de weg naar wedstrijdfitheid een blessure aan zijn knie op", laat zijn club weten. "Onderzoek heeft vervolgens uitgewezen dat een operatie nodig is, waardoor de ervaren linkspoot deze week onder het mes zal gaan in Rijnstate."

In gesprek met De Telegraaf gaf Dijks al aan het rustig te willen opbouwen. Om die reden zat hij niet bij de selectie tegen FC Groningen. "Ik ben hier gekomen om veel te gaan spelen. Ik wil niet deze wedstrijd spelen en dan meteen geblesseerd raken. Ik wil een goede opbouw hebben, waarna ik mezelf voor de volle honderd procent kan geven. Ik heb eerder last gehad van mijn knie. Ik richt me vooral op de wedstrijd tegen Volendam (zaterdag, red.).”

Het is niet bekend hoelang het herstel van Dijks exact gaat duren. De verdediger was voor Vitesse een goedkope versterking vanwege zijn transfervrije status. Vitesse kreeg in de eerste zes speelrondes maar liefst vijftien doelpunten tegen. Bij Bologna had Dijks concurrentie van de van Juventus gehuurde Andrea Cambiaso, waardoor de kans op speeltijd nihil was. Eerder speelde Dijks in Nederland voor Ajax, sc Heerenveen en Willem II. Met de Amsterdammers werd hij in het seizoen 2012/13 kampioen van Nederland.