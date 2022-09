Elftal van de Week: drie teams hofleverancier; persoonlijk record voor Kökçü

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. De spelers zijn gekozen op basis van de wedstrijden van afgelopen vrijdag (speelronde 6) en maandag (speelronde 8). De acht clubs die maandag niet in actie kwamen, spelen op 23 september. Jong Ajax, Heracles Almelo en FC Eindhoven zijn met zijn drieën verantwoordelijk voor negen van de elf afgevaardigden in het Team van de Week.

Het drietal van FC Eindhoven, Mawouna Amevor, Naoufal Bannis en Ozan Kökçü heeft zijn uitverkiezing te danken aan de 5-0 overwinning van afgelopen vrijdag tegen MVV Maastricht. Heracles Almelo was op diezelfde avond in eigen huis met 5-3 te sterk voor VVV-Venlo en ziet Lucas Schoofs, Anas Ouahim en Sylian Mokono terug in het Elftal van de Week. Bij Jong Ajax sprongen Kik Pierie en Mateja Milovanovic in het oog tegen TOP Oss en liet Gabriel Misehouy zich gelden tegen NAC Breda.

Ouahim was tegen VVV de Heraclied met de meeste doelpunten (twee), schoten (vijf, waarvan vier op doel), succesvolle dribbels (vijf) en passes in het meest aanvallende deel van het veld (22). Pierie gaf tegen TOP Oss 132 passes, waarvan er 125 aankwamen (slagingspercentage van 95 procent). Daarnaast noteerde hij meer intercepties (vijf) en uitverdedigende acties (vijf) dan iedere andere speler van Jong Ajax dat duel. Bij FC Eindhoven bereikte Kökçü een persoonlijk record. Nooit eerder maakte de oudere broer van Orkun Kökçü drie competitietreffers in één seizoen.

Elftal van de Week: De Keijzer (Jong FC Utrecht); Mokono (Heracles Almelo), Amevor (FC Eindhoven), Kik Pierie (Jong Ajax), Mateja Milovanovic (Jong Ajax), Gabriel Misehouy (Jong Ajax), Anas Ouahim (Heracles Almelo), Lucas Schoofs (Heracles Almelo), Amar Catic (ADO Den Haag), Naoufal Bannis (FC Eindhoven), Ozan Kökçü (FC Eindhoven).