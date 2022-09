Darwin Núñez begint ook tegen Ajax op de bank bij Liverpool

Dinsdag, 13 september 2022 om 19:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:50

Jürgen Klopp heeft de opstelling van Liverpool bekendgemaakt voor de Champions League-ontmoeting met Ajax van dinsdagavond. De ziekenboeg van de Engelse topclub stroomde begin deze week verder vol toen Andy Robertson afhaakte met een knieblessure. Kostas Tsimikas neemt zoals verwacht zijn plek aan de linkerkant in. Darwin Núñez begint net als tegen Napoli op de bank. Het duel op Anfield begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Artur Soares Dias.

Robertson raakte begin deze week op de training geblesseerd. Zijn afwezigheid is een hard gelag voor trainer Jürgen Klopp, die in alle officiële wedstrijden van dit seizoen al een beroep deed op de Schotse linksback. Tsimikas, die ooit door Olympiakos verhuurd werd aan Willem II, geldt als zijn vervanger. Alisson Becker verdedigt zoals vertrouwd het doel, terwijl de defensie wordt gecompleteerd door Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Joel Matip, die in het hart van de defensie de plek inneemt van Joe Gomez.

Op het middenveld keert Thiago Alcántara terug in de basiself. De middenvelder maakte vorige week tegen Napoli als invaller zijn rentree na een hamstringblessure en moet bij Liverpool voor de nodige creativiteit zorgen. Het is de enige linie waar Klopp een serieuze knoop moest doorhakken. De Duitse manager heeft gekozen voor een middenveld, bestaande uit Thiago, Fabinho en Harvey Elliott, waardoor James Milner op de bank begint.

In de voorhoede kiest Klopp voor het trio Luis Díaz, Mohamed Salah en Diogo Jota. The Reds betaalden deze zomer minimaal 75 miljoen euro voor Núñez, die vorig seizoen verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League door in de Johan Cruijff ArenA de enige treffer voor zijn rekening te nemen. De Uruguayaanse spits bewees Liverpool vorige maand echter geen goede dienst. Hij kreeg het tegen Crystal Palace (1-1) aan de stok met verdediger Joachim Andersen, deelde een kopstoot uit, waarna hij meteen een rode kaart kreeg. Núñez werd vervolgens voor drie competitieduels geschorst.

Tegen Napoli vorige week werd de Zuid-Amerikaanse spits, met twee treffers in zijn eerste vijf optredens namens Liverpool, als invaller gebruikt door Klopp en dat is ook in het duel met Ajax het maximaal haalbare voor de miljoenenaankoop van de afgelopen transferperiode. Roberto Firmino, basisspeler in de ontmoeting met Napoli, begint eveneens op de bank bij de thuisclub.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Díaz, Salah, Jota

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Álvarez, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn.