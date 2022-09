Aron Winter maakt eerste selectie als bondscoach van Suriname bekend

Dinsdag, 13 september 2022 om 10:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:14

Aron Winter heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van Suriname. De 55-jarige oefenmeester, die tijdelijk het stokje overneemt van de opgestapte Stanley Menzo, heeft een 25-koppige selectie overgehouden. De voorselectie van Natio bestond uit veertig spelers, waardoor Winter een flink aantal spelers heeft moeten teleurstellen.

Winter bereikte begin september een akkoord met de Surinaamse voetbalbond over de tijdelijke opvolging van Menzo en begon niet veel later aan aan de voorbereidingen op de komende oefenduels. De eerstvolgende tegenstander is Nicaragua op 22 september. Dat duel wordt gespeeld in het stadion van Almere City FC. Winter krijgt hulp van assistent-trainers Roberto Gödeken en Ryan Koolwijk. Voor laatstgenoemde is het stadion van de Flevolanders bekend terrein.

Veel druk zal er niet op de komende oefenwedstrijden staan, daar Suriname zich niet kwalificeerde voor aankomend WK in Qatar. Natio werd in de eerste kwalificatieronde van de CONCACAF-zone al uitgeschakeld, toen nog onder leiding van Dean Gorré. Canada eindigde als eerste in de groep en legde uiteindelijk ook beslag op een WK-ticket. Gorré werd niet veel later ontslagen, waarna Menzo het stokje overnam. Eind augustus werd bekend dat Menzo vertrok vanwege een 'lucratief aanbod uit het buitenland'.

Keepers: Warner Hahn (IFK Göteborg), Ishan Kort (Jong Sparta Rotterdam), Joey Roggeveen (clubloos)

Verdedigers: Damil Dankerlui (FC Groningen), Kelvin Leerdam ( Los Angeles Galaxy), Sean Klaiber (FC Utrecht), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Dion Malone (Karmiotissa Pano Polemidion), Calvin Mac-Intosch (SC Cambuur), Shaquille Pinas (Hammarby IF), Ridgeciano Haps (Venezia), Kenneth Paal (Queens Park Rangers)

Middenvelders: Roland Alberg (MVV Maastricht), Roscello Vlijter (Pegia 2014), Jeamy Naana (Leo Victor), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Diego Biseswar (PAOK)

Aanvallers: Florian Jozefzoon (RKC Waalwijk), Leandro Kappel (Pendikspor), Jamilhio Rigters (SV Robinhood), Ivenzo Comvalius (CF Lorca Deportiva), Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin), Jeredy Hilterman (Almere City FC), Mitchell Te Vrede (Al-Dhafra FC), Gleofilo Vlijter (Beitar Jerusalem)