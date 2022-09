Nieuwe dreun voor Kuijt: ‘Handdoek zal ik niet gooien, dat heb ik nooit gedaan’

Dinsdag, 13 september 2022 om 09:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:14

Het lijkt erop dat de gifbeker helemaal leeg moet voor Dirk Kuijt en ADO Den Haag. Maandagavond werd op bezoek bij Jong FC Utrecht (1-1) opnieuw puntenverlies geleden. Van de eerste zeven competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen. Desondanks weigert Kuijt de handdoek te gooien. De voormalig aanvaller is van mening dat hij het om kan draaien.

Al in de eerste helft bleek maandagavond dat Jong FC Utrecht niet onder deed voor ADO Den Haag. Ook na rust had de thuisploeg de overhand. Daishawn Redan pegelde een bal op de paal, waarna het vervolgens twintig minuten voor tijd wel raak was, toen invaller Derensili Sanches Fernandes doelman Hugo Wentges wist te passeren in de verre hoek. Vlak voor tijd kwam ADO alsnog langszij toen een van richting veranderd schot van invaller Nigel Owusu binnen dwarrelde.

Het nieuwe puntenverlies heeft er echter niet toe geleid dat het vertrouwen is verdwenen bij Kuijt. "Ik stop mijn ziel en zaligheid erin en ben bereid voor de club, de spelers en de staf te strijden en te werken. Ik denk dat we het kunnen. De handdoek zal ik niet gooien, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben een strijder, dat zal ik altijd blijven", aldus de oefenmeester bij ESPN. "Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik geloof in het feit dat ik de spelers en de groep beter kan maken. Aan mij ligt het niet, maar als we het willen doen, moeten we het met z'n allen doen."

Kuijt kreeg de vraag of er een mentor ontbrak aan zijn zij. "Ik denk dat ik al twee ervaren mentoren naast me heb", reageerde hij. "Ik ben heel tevreden over mijn staf. John Metgod en Chris van der Weerden, als mensen op Wikipedia kijken wat zij aan ervaring hebben als voetballer en als assistent… Ze staan me iedere dag bij." ADO heeft slechts vijf punten overgehouden aan de eerste zeven competitieduels. De ploeg staat daarmee op een teleurstellende zestiende plaats. Aanstaande vrijdag wacht met PEC Zwolle de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.