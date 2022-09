Van Marwijk looft Ajacied: ‘Speler waar veel coaches blij mee zouden zijn’

13 september 2022

Bert van Marwijk vindt het meer dan terecht dat Kenneth Taylor momenteel de voorkeur krijgt op het middenveld van Ajax. De voormalig bondscoach van Oranje is te spreken over de ontwikkeling van het jeugdproduct en heeft tevens lovende woorden over voor Alfred Schreuder, die het aandurft om dergelijke spelers te laten staan. "Het bijzondere vind ik dat Schreuder zelfs kan besluiten om met tien Nederlanders te spelen", vertelt Van Marwijk in De Telegraaf.

Van Marwijk doelt daarbij op Remko Pasveer, Devyne Rensch, Jurriën Timber, Daley Blind, Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Owen Wijndal, Brian Brobbey en Steven Bergwijn, die nagenoeg allemaal onderdeel uitmaken van de voorselectie van Oranje. Volgens de zeventigjarige oefenmeester is het een zegen dat zoveel Nederlanders zich bij Ajax kunnen laten zien op het hoogste Europese podium. "Dat zij elke dag met elkaar op het trainingsveld staan, is zeker met de korte voorbereidingstijd op het WK beslist een voordeel, een zegen voor Oranje", aldus de man die in 2010 tweede werd met Oranje op het WK.

Verwacht wordt dat Schreuder tegen Liverpool vasthoudt aan het elftal waarmee hij aantrad tegen Rangers. Voor Berghuis betekent dat zijn rentree in de basis, nadat hij tegen sc Heerenveen op de bank werd gehouden voor Davy Klaassen. De linkspoot vormt vermoedelijk een middenveld met Edson Álvarez en Taylor. "Ajax en – met het oog op het WK – Louis van Gaal mogen Johan Cruijff nog steeds dankbaar zijn", gaat Van Marwijk verder. "De jeugdopleiding heeft alle stormen in het topvoetbal doorstaan. Op een gegeven moment moesten we van de Duitsers leren en later weer van de Italianen."

Dat Taylor zijn plek op het middenveld van Ajax heeft bemachtigd, vindt Van Marwijk niet meer dan terecht. De middenvelder maakt onderdeel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal en maakt volgens de voormalig bondscoach een goede kans om door te stoten tot de definitieve selectie. "Ik vind dat mooi en terecht, want Kenneth is een heel functionele speler, waar veel coaches blij mee zouden zijn", aldus Van Marwijk. "Ik ben echt benieuwd hoe hij het in Liverpool doet, zoals ik eigenlijk nieuwsgierig ben naar heel Ajax. Dit wordt een prachtige test. Ook met het oog op het WK.”