‘Ruzie tussen Neymar en ‘egoïstische’ Mbappé nog lang niet bekoeld’

Dinsdag, 13 september 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:36

Het is nog altijd kommer en kwel bij Paris Saint-Germain tussen Neymar en Kylian Mbappé, meldt GOAL. De Braziliaan voelt zich ongemakkelijk bij de houding van zijn aanvalspartner, maar weigert zich daarover uit te laten in de media. Neymar vermijdt om over het onderwerp te praten en neemt een milde toon aan als hem ernaar wordt gevraagd. Sergio Ramos fungeert ondertussen als bemiddelaar en helpt Neymar bij het 'klimaat' van de club en zijn relatie met Mbappé.

Een kleine maand geleden ging het voor de eerste keer goed mis tussen de twee in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Montpellier. Nadat Mbappé in de eerste helft een penalty miste, volgde er twintig minuten later wederom een strafschop voor de thuisploeg. Mbappé en Neymar kregen ruzie over het feit wie de strafschop mocht nemen. De Braziliaan legde uiteindelijk aan vanaf elf meter en faalde niet, tot irritatie van zijn Franse teamgenoot. Tegen Juventus weigerde Mbappé afgelopen week zijn collega in stelling te brengen om te scoren.

Volgens berichten van GOAL volgt Neymar strikt wat hem is opgedragen vanuit het bestuur door niet met de interne problemen naar buiten te treden. Desondanks is hij van mening dat Mbappé een egoïstische houding aanneemt bij zijn zoektocht naar een leidende rol binnen het elftal. Hoewel hij zich zeer ongemakkelijk voelt bij de houding van de Fransman, weigert Neymar erover uit te wijden in de media. Ook vermijdt hij wrijving in de kleedkamer. De Braziliaan zou geen zin hebben in een nieuwe uitputtingsslag, zeker niet met het WK in aantocht.

Het idee van Neymar is om mentaal en fysiek in topvorm te verschijnen op het mondiale eindtoernooi. Eventuele problemen met teamgenoten buiten het veld zouden hem kunnen hinderen bij het nastreven van zijn doel, is de overtuiging van de buitenspeler. Ramos is de speler die het meest met de voormalig speler van Barcelona praat om hem gefocust en vrij van problemen achter de schermen te houden. Aan de cijfers te zien lijkt het zijn vruchten voorlopig af te werpen. Neymar was tot dusver goed voor negen goals en zeven assists in acht wedstrijden.