‘Ik meld me altijd met dezelfde wil bij Oranje: dat ik bij de eerste elf kom’

Dinsdag, 13 september 2022 om 07:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:15

Teun Koopmeiners is een van de blikvangers in de Serie A momenteel. De middenvelder van Atalanta staat na zes wedstrijden op vier treffers en was zelfs even gedeeld topscorer in de Italiaanse competitie. De club uit Bergamo bezet momenteel een knappe tweede plek en dat is mede te danken aan de Oranje-international. In gesprek met Rondo vertelde Koopmeiners maandagavond over zijn rol binnen het elftal en het aanstaande WK met het Nederlands elftal.

Koopmeiner was tegen Torino verantwoordelijk voor een hattrick en wist ook tegen Hellas Verona het net te vinden. "Soms weet ik zelf ook niet wat er gebeurt, maar het zit mee de laatste weken", aldus de middenvelder in het voetbalpraatprogramma. "Ik denk dat het vorig jaar wel te zien was dat ik meer naar voren speelde. Ik heb ook op 10 gespeeld en hangend vanaf rechts. De trainer verwacht dat ik mee ga in het aanvalsspel om zelf tot scoren te komen en gevaar te stichten. Als je spelhervattingen dan meeneemt, heb je wel kans om te scoren."

Afgelopen weekend kwam Atalanta niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cremonese. Desondanks wordt op doelsaldo een knappe tweede plek bezet in de Serie A achter koploper Napoli. Net als Atalanta en Napoli heeft ook AC Milan veertien punten uit zes duels. "Soms valt alles op zijn plek, dan begin je fijn en goed. Dit weekend was onnodig en zuur. Ook als je ziet dat de concurrenten de punten wel binnenhalen op het eind. Maar we zijn goed begonnen. Ik ben heel gelukkig hier, zowel op de club als daarbuiten. Nu heb ik een hele voorbereiding mee kunnen draaien, ik merk dat dat zijn vruchten afwerpt."

Controleur of 10

Koopmeiners denkt dan ook dat hij een grote kans heeft om als basisspeler mee te gaan naar het WK in Qatar. "Ik denk dat ik daar goed tot mijn recht kan komen", doelt hij op een plek op het middenveld naast Frenkie de Jong. "Als ik deze vorm van Atalanta kan doortrekken, denk ik dat ik een goede optie ben. Er is ook heel veel concurrentie, maar dat ik naar het WK wil en niks anders gepland heb in november is duidelijk. Ik meld me altijd met dezelfde wil: dat ik bij de eerste elf kom. Maar ik heb wel een duidelijk gesprek gehad met de trainer dat hij mij ziet als controlerende middenvelder en niet als nummer 10. Ik heb onder Van Gaal al een paar keer in de basis gestaan. Ik vind zelf ook dat het stukken beter kan en moet, maar ik heb wel als doel om naar het WK te gaan en de basis te halen."

Volgens Rafael van der Vaart moet Koopmeiners zich meer laten zien bij Oranje. "Ik vind je bij het Nederlands elftal vaak een beetje bleu. Als je zo speelt als je nu doet, moet hij basisspeler zijn bij Oranje. Zo moet je je ook melden", is het advies van de voormalig middenvelder. "Dat is de opmerking die ik naar mezelf toe maak na de laatste interlands", antwoordt Koopmeiners. "Als ik speel, vind ik dat ik meer mijn eigen stempel moet drukken. Met spelers als Frenkie naast je is dat soms makkelijk, maar ook moeilijk. Omdat dat spelers zijn die het spel naar zich toe trekken. Maar dat is zeker iets wat ik meeneem, dat is niks nieuws voor mij."