RKC-duo moet uitspraken verklaren en vrezen voor schorsing van KNVB

Maandag, 12 september 2022 om 23:29 • Wessel Antes

Etienne Vaessen en Michiel Kramer moeten vrezen voor een (voorwaardelijke) schorsing van de KNVB. De keeper en spits van RKC Waalwijk waren zondag na afloop van het duel met PSV (1-0 nederlaag) ontevreden over het optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, zo bleek uit de interviews. Nu moet zowel de club als beide spelers verklaringen opsturen naar de KNVB.

RKC was zondag enorm dichtbij een punt in Eindhoven, maar kreeg in de 95ste minuut een penalty tegen toen Xavi Simons naar de grond ging na een aanraking met het hoge been van Hans Mulder. Gözübüyük besloot te fluiten en een strafschop te geven, waarna Cody Gakpo deze benutte.

Kramer kon zich niet vinden in de beslissing van de leidsman. "In mijn ogen maakt de scheidsrechter een schandalige beslissing", klonk het bij ESPN. "Ongeacht of het verdiend is of niet, wij willen hier een resultaat halen en zonder deze achterlijke beslissing pakken we hier een punt. Nu is het weer een goedmakertje voor vorig jaar tegen Feyenoord en dat moeten wij maar weer accepteren, want wij zijn maar RKC en wij moeten het maar laten gebeuren."

Ook doelman Vaessen was vervolgens woest. “Ik vind dit een topclubpenalty. En ik vind ook dat we hier iets aan moeten doen. Misschien moeten we oud-profs bij de VAR zetten. Het is ongekend. Ik zou de scheidsrechter en de VAR voor drie weken schorsen', aldus de keeper tegenover de NOS. Deze week zal blijken of de uitspraken van het duo gevolgen gaan hebben. Zaterdag neemt RKC het in eigen huis op tegen SC Cambuur en wellicht zijn Kramer en Vaessen dan niet van de partij.