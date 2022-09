Naci Ünüvar geeft vier minuten na invalbeurt weergaloze assist met de hak

Maandag, 12 september 2022 om 22:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

Trabzonspor is maandagavond onderuitgegaan bij Adana Demirspor. De regerend landskampioen van Turkije ging in blessuretijd onderuit bij Adana Demirspor: 3-2. Na het openingsdoelpunt van Kévin Rodrigues bracht Anastasios Bakasetas Trabzonspor nog op gelijke hoogte, waarna Badou Ndiaye de 2-1 op het bord zette. Vier minuten na de invalbeurt van Ajax-huurling Naci Ünüvar had de technicus een schitterend hakje in huis, dat werd afgemaakt door Umut Bozok. Samet Akaydin besliste het duel in blessuretijd: 3-2.

Na tien minuten spelen kwam de thuisploeg op voorsprong. Na een overtreding van Marc Bartra kwam de bal op een meter of dertig van het doel te liggen. Rodrigues besloot het in één keer te proberen en de Portugees zag zijn inzet op schitterende wijze in de linkerbovenhoek belanden: 1-0. Adana Demirspor zette door en kwam na twinitg minuten spelen bijna op 2-0. Younès Belhanda zag zijn kopbal echter net naast gaan. Tien minuten voor rust was het Bakasetas die Trabzonspor vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte bracht. Yusuf Sari had voor rust nog de kans om uit een voorzet voor de hernieuwde voorsprong voor de thuisploeg te zorgen, maar zijn poging miste precisie.

GOL | Adana Demirspor 2-2 Trabzonspor ?? 84' Umut Bozok Maç linki, anlik goller ve önemli pozisyonlar için takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/ksN00Mi2lE — Süper Lig | Anlik Goller (@Golsuperlig7) September 12, 2022

Na rust bracht Trabzonspor-trainer Abdullah Avci onder meer Marek Hamsik in de ploeg. Gökhan Inler was namens de ploeg uit Adana dicht bij met een poging op de lat. Drie minuten later had Henry Onyekuru het duel kunnen beslissen. De Nigeriaan was Jens Stryger Larsen te snel af en passeerde Ugurcan Çakir. De bal ging alleen ook net langs het doel. Een schot van ex-AZ'er Jonas Svensson kon even later ook gepakt worden door Çakir. Een schitterend schot van Belhanda werd niet veel later afgekeurd wegens buitenspel. Ünüvar werd in de tachtigste munuut in het veld gebracht en de huurling van Ajax liet zich direct zien. Met een schitterend hakje vond hij Bozok, die beheerst afrondde: 2-2. Toch bleven de punten in Adana. Akaydin liep in minuut 94 tegen een voorzet van Svensson aan en bracht de thuissupporters in extase.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Konyaspor 6 4 2 0 7 14 2 Medipol Basaksehir 5 4 1 0 9 13 3 Besiktas 6 4 1 1 6 13 4 Adana Demirspor 6 4 1 1 4 13 5 Galatasaray 6 4 1 1 3 13 6 Gaziantep FK 6 3 2 1 4 11 7 Fenerbahçe 5 3 1 1 9 10 8 Trabzonspor 6 3 1 2 0 10 9 Kayserispor 6 3 0 3 0 9 10 Alanyaspor 6 2 2 2 0 8 11 Giresunspor 6 2 1 3 -3 7 12 Antalyaspor 6 2 0 4 -3 6 13 Kasımpaşa 6 2 0 4 -9 6 14 Fatih Karagümrük 5 1 2 2 -2 5 15 Sivasspor 6 0 4 2 -5 4 16 İstanbulspor 5 1 1 3 -6 4 17 Ümraniyespor 6 0 2 4 -4 2 18 Hatayspor 5 0 1 4 -4 1 19 Ankaragücü 5 0 1 4 -6 1