Dirk Kuijt weet wéér niet te winnen met ADO; PEC Zwolle steviger aan kop

ADO Den Haag is er opnieuw niet in geslaagd om een zege te boeken in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong FC Utrecht kroop de ploeg van trainer Dirk Kuijt in de slotfase door het oog van de naald: 1-1. Verder was Jong Ajax met 3-1 te sterk voor NAC Breda, terwijl Almere City FC een punt pakte op tegen nummer twee FC Eindhoven. Koploper PEC Zwolle maakte geen fout op bezoek bij Jong AZ en heeft nu een voorsprong van twee punten op de Eindhovenaren.

Jong AZ - PEC Zwolle 2-3

De eerste kans van de wedstrijd viel na vier minuten te noteren. PEC-spits Lennart Thy kreeg een fraaie steekpass van Haris Medunjanin, waarna de Duitser uithaalde. Zijn poging ging echter voorlangs. Vijf minuten later kon Jong AZ-doelman Sem Westerveld zich onderscheiden op een poging van Thomas Beelen. In de 25e minuut was het wel raak voor de Blauwvingers. Thy dacht gescoord te hebben, maar Jong-AZ verdediger Finn Stam bleek de bal in eigen doel te hebben gewerkt. Drie minuten later had Bram van Polen voor de 0-2 moeten zorgen, maar hij zag zijn strafschop gered worden door Westerveld. Een strafschop aan de andere kant werd wel benut door Yusuf Barasi: 1-1. Vlak na rust kwamen de Alkmaarders op voorsprong via Iman Griffith, die de defensie te snel af was en afrondde: 2-1. Toch kwam PEC terug. Na een fraaie combinatie zorgde Younes Taha voor 2-2, waarna Dean Huiberts voor de drie punten zorgde: 2-3.

Jong Ajax - NAC Breda 3-1

De Amsterdammer ontsnapten in de achtste speelminuut aan een achterstand. Na een foute inspeelpass van doelman Sten Kremers kwam Kaj de Rooij in de gelegenheid om te scoren, maar Olivier Aertssen redde van de lijn. In de 23ste minuut was het wel raak voor NAC. Boyd Lucassen had een fraaie voorzet in huis op Jort van der Sande, die zijn ploeg met een hakbal op voorsprong zette: 0-1. In de 39ste minuut sloeg het noodlot toe voor Amourricho van Axel Dongen, die na een ongelukkig duel aan de linkerkant van het veld geblesseerd uitviel. De vleugelspeler werd vervangen door Martha.

In het tweede bedrijf zette Jong Ajax de comeback in. Drie minuten na de hervatting zorgde Kik Pierie uit de rebound voor de gelijkmaker. Doelman Roy Kortsmit tikte de bal voor de voeten van de verdediger na een kopbal van Donny Warmerdam. Enkele minuten later nadat een fraaie treffer van Gabriel Misehouy werd afgekeurd vanwege buitenspel, tekende hij alsnog de 2-1 aan. De middenvelder werd bediend door Sontje Hansen en schoot raak in de verre hoek. Het duel werd uiteindelijk in het slot gegooid door invaller Giovanni, die uit de rebound de 3-1 aantekende. Beide teams eindigden het duel overigens met tien man: zowel Hansen als Sabir Agougil werd met direct rood van het veld gestuurd.

Almere City FC - FC Eindhoven 1-1

Zeker in het eerste bedrijf was Almere City de bovenliggende partij, maar men verzuimde om de opgelegde kansen te benutten. In de derde speelminuut kreeg Jeredy Hilterman op aangeven van Pascu een goede mogelijkheid, maar het ontbrak de spits aan scherpte in de afronding. Uiteindelijk brak Hilterman een kwartier voor tijd de ban. Arbiter Martin Pérez legde de bal op de stip na een handsbal in de zestien en de spits benutte de buitenkans vervolgens op koelbloedige wijze: 1-0. Zes minuten later kwam FC Eindhoven langszij. Na een corner van Sven van Doorm kopte Collin Seedorf de 1-1 binnen. Hilterman dacht in de slotfase nog te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Roda JC - De Graafschap 3-2

De thuisploeg kwam al na een kwartier spelen op voorsprong toen Dylan Vente de bal op een presenteerblaadje afleverde bij Bryan Limbombe. De Belg bleef vervolgens koel en verschalkte Hidde Jurjus. Vervolgens verdubbelde Vente deze voorsprong hoogstpersoonlijk met een alerte kopbal: 2-0. Limbombe maakte vlak na rust zijn tweede treffer van de avond, toen hij een succesvolle dribbel beloonde met een droog schot in de rechteronderhoek. Een knappe kopgoal van Giovanni Korte en een beheerst schot van Devin Haen brachten de spanning nog even terug, maar uiteindelijk wist Roda de overwinning naar zich toe te trekken.

Jong FC Utrecht - ADO Den Haag 1-1

Al in de eerste helft bleek maandagavond dat Jong FC Utrecht niet onder deed voor ADO Den Haag. Kansen over en weer werden echter gemist, waardoor er na 45 minuten een ruststand van 0-0 op het scorebord stond. Na rust had de thuisploeg de overhand. Daishawn Redan pegelde een bal op de paal, waarna het vervolgens twintig minuten voor tijd wel raak was: invaller Derensili Sanches Fernandes wist Hugo Wentges in de verre hoek te passeren. Vlak voor tijd kwam ADO alsnog langszij toen een van richting veranderd schot van invaller Nigel Owusu binnen dwarrelde, waardoor Dirk Kuijt en ADO met een punt huiswaarts keren.

Jong PSV - FC Den Bosch 3-1

Jong PSV kwam in de beginfase goed weg, nadat doelman Kjell Peersman de bal niet goed controleerde en de bal bijna kwijtraakte aan Joey Konings van Den Bosch. De bal ging echter langs het doel. Evan Patoulidis probeerde het na een kwart wedstrijd met een omhaal, maar hij kon zijn poging niet genoeg drukken. De Eindhovenaren, met onder meer Richard Ledezma en Johan Bakayoko in de basis, kwamen in de 27e minuut op voorsprong via Jeremy Antonisse. Konings probeerde vervolgens tevergeefs Peersman te passeren. Twee minuten na rust was het wel raak voor Den Bosch. Uit een rebound wist Patoulidis dit keer wel te scoren. Toch kwam de thuisploeg weer op voorsprong. Nadat de Bossche doelman Wouter van der Steen de bal niet kon pakken, was het Jenson Seelt die de 2-1 kon binnenschuiven. De centrale verdediger maakte tien minuten later wederom een doelpunt. Ditmaal scoorde Seelt met een kopbal: 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 7 6 1 0 14 19 2 FC Eindhoven 7 5 2 0 10 17 3 Roda JC Kerkrade 7 4 2 1 5 14 4 Heracles Almelo 6 4 1 1 8 13 5 Jong AZ 7 4 1 2 5 13 6 VVV-Venlo 6 4 0 2 0 12 7 Jong Ajax 7 3 2 2 5 11 8 NAC Breda 7 3 2 2 0 11 9 Willem II 6 2 3 1 1 9 10 MVV Maastricht 6 2 2 2 -3 8 11 Jong PSV 7 2 2 3 -5 8 12 TOP Oss 6 2 1 3 1 7 13 FC Dordrecht 6 2 1 3 -3 7 14 Telstar 6 2 1 3 -5 7 15 Almere City FC 7 2 1 4 -3 7 16 ADO Den Haag 7 1 2 4 -5 5 17 De Graafschap 7 1 2 4 -6 5 18 Jong FC Utrecht 7 1 2 4 -6 5 19 Helmond Sport 6 1 0 5 -4 3 20 FC Den Bosch 7 1 0 6 -9 3