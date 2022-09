Wesley Sneijder ziet vleugje van Ousmane Dembélé terug bij Feyenoord

Maandag, 12 september 2022 om 21:29 • Wessel Antes

Wesley Sneijder heeft genoten van het optreden van Javairô Dilrosun voor Feyenoord in het duel met Sparta (3-0 winst), zo zegt de recordinternational van het Nederlands elftal in Veronica Offside. Sneijder vindt zelfs dat de 24-jarige Amsterdammer iets weg heeft van Ousmane Dembélé. Dat zit hem vooral in de manier van lopen, zo zegt Sneijder.

“Ik vond hem goed spelen. Ik vind Dilrosun op tien beter dan aan de zijkant. Hij ziet het ook, kan een goede steekbal geven en is snel”, aldus Sneijder, die vervolgens een bijzondere vergelijking maakt. “Ik vergelijk hem een beetje met Dembélé, van Barcelona. Hetzelfde loopje met die rechte benen.” Dembélé staat bekend om zijn tweebenigheid, een kwaliteit die Dilrosun tijdens zijn eerste wedstrijden voor Feyenoord ook meermaals liet zien.

Kees Jansma wil het enthousiasme wat nuanceren. “Dan moeten we daar wel bij zeggen dat dit allemaal kan in de Nederlandse competitie. Ik vond Feyenoord echt leuk spelen in de eerste helft, maar een paar dagen ervoor werden ze juist in die helft afgedroogd. Het verschil is gewoon te groot.” Dilrosun was in de stadsderby goed voor een treffer en was daarnaast aangever bij het eerste doelpunt van Orkun Kökçü.

Dilrosun was een van de vijftien zomeraanwinsten die Slot mocht verwelkomen in Rotterdam. Sneijder denkt dat het ook Slot zijn verdienste is dat nieuweling snel presteren voor Feyenoord. “Hij kan dat wel, Slot kan dat. Met nieuwe spelers aan de gang gaan en daar echt een elftal van maken. Met zoveel spelers nu zo snel al ergens staan, dat vind ik wel knap hoor.”