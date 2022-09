Loris Karius krijgt na vertrek bij Liverpool nieuwe kans in de Premier League

Maandag, 12 september 2022 om 22:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:19

Newcastle United heeft Loris Karius gecontracteerd. De doelman tekent een kortlopend contract tot januari 2023, met de optie om zijn verblijf met een half jaar te verlengen. De Duitser is de vervanger van Karl Darlow, die met een enkelblessure in ieder geval tot de start van het WK uit de roulatie is.

Karius is sinds deze zomer transfervrij na zijn vertrek bij Liverpool. Met Nick Pope en Mark Gillespie als enige ervaren doelmannen wilde trainer Eddie Howe graag een sluitpost aan zijn selectie toevoegen, zo vertelt hij op de website van the Magpies. "We zijn heel blij dat we Loris aan ons keepersbestand hebben kunnen toevoegen. Hij is een hele goede doelman met Premier League- en Europese ervaring. Hij zal concurrentie en steun bieden gedurende een belangrijk deel van het seizoen."

?? #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract. Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ???? — Newcastle United FC (@NUFC) September 12, 2022

Ook Karius zelf is blij met zijn nieuwe werkgever. "Ik ben opgetogen. Het is een goede mogelijkheid voor me en een geweldig project om deel van uit te maken. Het duurde niet lang om tot deze beslissing te komen. Newcastle heeft een geweldige coach en speelt zeer attractief voetbal. Ik voelde dat dit het juiste project voor me is en kijk ernaar uit om samen te werken met de trainers en nieuwe teamgenoten." Karius zal achter Pope in de pikorde staan, die de onbetwiste nummer één is.

Voor de Duitser kwam er deze zomer een einde aan een zesjarig dienstverband bij Liverpool. Karius was nooit onomstreden op Anfield, maar kreeg in de Champions League-finale van 2018 wel de voorkeur boven Simon Mignolet. De goalie ging tweemaal opzichtig in de fout: eerst bij de openingstreffer van Karim Benzema, daarna bij de allesbeslissende 3-1 van Gareth Bale. Liverpool wist genoeg en haalde het seizoen daarop direct een nieuwe keeper in de persoon van Alisson Becker. Karius werd vervolgens voor twee jaar verhuurd aan Besiktas.