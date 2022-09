Enthousiaste Hans Kraay junior ziet luxeprobleem ontstaan voor Arne Slot

Maandag, 12 september 2022 om 20:06 • Wessel Antes • Laatste update: 20:21

Hans Kraay junior denkt dat Feyenoord deze zomer goede zaken heeft gedaan wat betreft de spitspositie. Arne Slot zag deze zomer met Cyriel Dessers en Bryan Linssen twee spitsen vertrekken, en kreeg daar Danilo en Santiago Gimenez voor terug. Kraay denkt niet dat de Rotterdammers daardoor achteruit zijn gegaan.

Op de vraag of het lang gaat duren voor Giménez de eerste spits van Feyenoord is, wil Kraay geen duidelijke keuze maken tussen Danilo en de Mexicaan. “Ze hebben een luxepositie nu. Vorig seizoen hadden ze afwisselend Dessers en Linssen, en dat hebben ze bijna gratis en voor niets teruggekregen. Die gaan elkaar afwisselen, scherp houden en chagrijnig maken.” Danilo kwam deze zomer transfervrij over van aartsrivaal Ajax, terwijl voor Giménez een transfersom van vier miljoen euro werd neergelegd bij het Mexicaanse Cruz Azul.

Hoewel Kraay het doelpunt van de week toewijst aan Oguzhan Özyakup, praat hij ook lovend over het doelpunt van Giménez. “Ik ben geen aanvaller, maar dit was zo’n waanzinnig afgemaakte bal. Hij was 3,5 à 4 meter voorbij de eerste paal.” Ook Kenneth Perez was onder de indruk van met name de loopactie van Giménez. “Daaraan zie je dat je echt met een spits hebt te maken, die ook nog een kans echt kan afmaken. Maar Danilo maakte er pas geleden natuurlijk ook gewoon twee tegen Go Ahead Eagles.”

Eerder sprak Giménez zich tegenover Fox Sports al uit over de concurrentiestrijd met Danilo. “We werken als een team. Je moet degene voor je niet onderuit halen. Danilo en ik hebben een prima vriendschap, zowel op als naast het veld. We willen allebei het beste voor het team.” De 21-jarige spits maakte in zijn eerste vijf wedstrijden vier doelpunten voor Feyenoord, en gaf daarnaast een assist. In totaal had hij daar slechts 94 minuten voor nodig. Danilo was in zeven wedstrijden vijf keer trefzeker en kwam in totaal 514 minuten in actie.