Besiktas en Weghorst leggen het af tegen onpasseerbare stadgenoot Basaksehir

Maandag, 12 september 2022 om 20:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:42

Besiktas is maandagavond in eigen huis onderuitgegaan tegen Istanbul Basaksehir. De stadsderby, waarin Wout Weghorst de hele wedstrijd meedeed, werd uiteindelijk beslist door Bertrand Traoré, die na zeventig minuten spelen het enige doelpunt van de wedstrijd maakte: 0-1. Door de overwinning passeert de ploeg van Emre Belözoglu Besiktas op de ranglijst en staat het tweede, terwijl Besiktas nu derde staat. Basaksehir heeft door de clean sheet dit seizoen nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd in de Süper Lig.

Besiktas dacht in de beginfase recht te hebben op een strafschop na hands van Leonardo Duarte. Ondanks hevige protesten van onder meer Weghorst kreeg Besiktas niets. Na 25 minuten spelen kreeg Traoré de kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. De ex-Ajacied deed alleen iets te lang over zijn kap- en draaibewegingen, waardoor een hoekschop via een been van een verdediger het maximale resultaat bleek te zijn. Aan de andere kant belandde een lange bal op het hoofd van Weghorst, die Jackson Muleka bediende. De kopbal van de Congolees ging echter over. Georges-Kevin N'Koudou kreeg eveneens een goede kans om de score te openen namens de thuisploeg. Zijn schot vlak voor het doel werd echter op het laatste moment geblokkeerd door een verdediger.

???????????????? ???????????? ?? De voormalig aanvaller van Ajax en Vitesse breekt de ban in de Turkse topper. Istanbul BB neemt de leiding.#ZiggoSport #SüperLig #BJKvIBF pic.twitter.com/Zn9j4x44tL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2022

Na de thee dacht de van Southampton overgekomen Nathan Redmond voor de 1-0 te zorgen. De Engelsman, die na een uur inviel, sneed naar binnen in het zestienmetergebied, maar zag zijn poging in het zijnet belanden. Ex-Go Ahead Eagles-middenvelder Deniz Türüc betrad een minuut later het veld namens Basaksehir. Na zeventig minuten spelen braken de bezoekers de ban. Na slordig balverlies op het middenveld werd Traoré bereikt, waarna de aanvaller uit Burkina Faso door de benen van Romain Saïss in de korte hoek doel trof: 0-1. Gedson Fernandes had vervolgens gelijk kunnen maken. De Portugees kapte zich knap vrij, maar zijn inzet miste richting. Weghorst bediende even later N'Koudou, wiens schot ruim over ging. Cenk Tosun probeerde het in de slotfase nog met een halve omhaal. De ex-speler van Everton zag zijn poging echter over gaan, waarna de nederlaag voor Besiktas, ondanks zeven minuten blessuretijd, een feit was.