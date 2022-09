FA besluit: Manchester United, Chelsea en Liverpool komen niet in actie

Maandag, 12 september 2022 om 19:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:38

De wedstrijden Manchester United - Leeds United, Chelsea - Liverpool en Brighton & Hove Albion - Crystal Palace gaan komend weekend niet door, zo heeft de Engelse voetbalbond maandag bekendgemaakt. De eerste twee wedstrijden gaan niet door vanwege een gebrek aan politie door de uitvaart van koningin Elizabeth, terwijl de wedstrijd in Brighton niet doorgaat vanwege een eerder aangekondigde treinstaking.

Afgelopen weekend werden alle duels in de Premier League al afgelast vanwege het overlijden van de vorstin. De Engelse voetbalbond FA bevestigde maandag dat het voetbal deze week zou terugkeren, ondanks de gelimiteerde mogelijkheden met betrekking tot politie-inzet. Elizabeth wordt maandagochtend 19 september begraven en dat vergt dusdanig veel politie dat de FA geen andere mogelijkheid zag dan het uitstellen van de bovengenoemde wedstrijden.

After football came together last weekend to honour and remember Her Majesty The Queen, we have provided an update on the return of football matches. pic.twitter.com/k7N5fPSoke — The FA (@FA) September 12, 2022

De FA kwam op Twitter met een statement of het uitstellen van de wedstrijden. "Na uitgebreid overleg met clubs, politie, lokale veiligheidsadviesgroepen en andere relevante autoriteiten, was er geen andere optie dan de drie wedstrijden uit te stellen. De Premier League wil de Football Policing Unit en andere politie-eenheden in het land bedanken, net als onze uitzendpartners voor hun steun gedurende dit proces. We zullen voorafgaand aan het weekend met ze in contact blijven staan. Voor de wedstrijden die tijdens de periode van nationale rouw worden gespeeld zal er eerbetonen voor de koningin worden gehouden in Premier League-stadions. Nieuwe data voor de uitgestelde wedstrijden zullen binnen afzienbare tijd worden aangekondigd."

Naast de afgelaste wedstrijden hebben de wedstrijden die wél doorgaan veranderde aanvangstijden gekregen. Zo start het duel tussen Brentford en Arsenal om 12.00 uur lokale tijd, terwijl de wedstrijd Everton - West Ham United nu om 14.15 uur begint. Eerder bevestigde Arsenal al dat het Europa League-duel met PSV, dat donderdag gespeeld had moeten worden, ook is uitgesteld. Ook de wedstrijd tussen Liverpool en Ajax leek op losse schroeven te staan, maar de Amsterdammers gaan definitief spelen tegen the Reds.