Verweij: ‘Als hij goed is tegen Liverpool neemt Van Gaal hem mee naar Qatar’

Maandag, 12 september 2022 om 19:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:24

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn onder de indruk van de ontwikkelingen die Kenneth Taylor doormaakt. Onder trainer Alfred Schreuder veroverde de middenvelder een basisplek bij Ajax, waardoor hij volgens de journalisten van De Telegraaf in beeld komt bij Louis van Gaal. In de podcast Kick-off concludeert het duo dat Taylor een goede kans maakt om geselecteerd te worden voor Oranje als hij een goed optreden aflevert in het Champions League-duel met Liverpool.

Op de stelling dat Kenneth Taylor meer potentie dan heeft dan Ryan Gravenberch, reageert Verweij ontkennend. Wel is de clubwatcher van Ajax geïmponeerd door de ontwikkelingen van Taylor. “Gravenberch heeft natuurlijk ook heel veel potentie. Het is een spelversnellende speler en gewoon een goede middenvelder. Gravenberch is ook meer een krachtmens en het is een ander type dan Taylor. Taylor heeft me wel in positieve zin verrast. Ik heb hem natuurlijk ook wel in Jong Ajax en eerdere jeugdelftallen gezien, dus toen zag je al dat het een buitengewoon goede voetballer is. Lang kwam het er alleen niet uit bij hem, want ook Erik ten Hag zag het niet zo in hem zitten. Nu heeft hij een kans gekregen van Schreuder en die met beide handen aangepakt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We moeten Gravenberch alleen niet tekort doen, want hij heeft ook sterke fases gehad en is ook heel belangrijk geweest in kampioenschappen. Taylor was er weliswaar eind vorig seizoen bij en heeft een aandeel in dat kampioenschap, maar hij is nog niet dusdanig bepalend geweest. Maar als hij goed is tegen Liverpool, dan ben ik er bijna van overtuigd dat Louis van Gaal hem meeneemt naar het WK in Qatar”, aldus Verweij, die wat minder stellig is dan Driessen. “Het grootste probleem is dat Gravenberch natuurlijk niet aan spelen toekomt nu. Over een maand of twee begint het WK en ik denk dat Louis van Gaal dan meer gecharmeerd is van een ‘betrouwbare’ Kenneth Taylor.”

“Die man lijdt gewoon bijna nooit balverlies, terwijl hij veel naar voren durft te spelen”, vervolgt Driessen over Taylor. “Het is een intelligente speler én hij speelt iedere week. Als je in dit Ajax, waarvan iedereen op dit moment onder de indruk is, een belangrijke rol speelt, dan is het logisch dat je in beeld komt bij het Nederlands elftal. Gravenberch was vorig jaar al regelmatig niet in beeld bij Louis van Gaal, terwijl hij wel speelde. Daarom denk ik dat het voor Ryan heel moeilijk wordt, ondanks dat hij veel kwaliteiten heeft”, besluit Driessen.