Alfred Schreuder maakt strijdplan van Ajax tegen Liverpool bekend

Maandag, 12 september 2022 om 19:05 • Wessel Antes • Laatste update: 19:11

Alfred Schreuder is niet van plan om veel aan te passen voor het Champions League-duel met Liverpool, zo zegt de trainer van Ajax maandagavond tijdens de persconferentie. Schreuder denkt dat Ajax de grootste kans maakt op een overwinning, wanneer de Amsterdammers gewoon hun eigen spel spelen. Ook aanvoerder Dusan Tadic kijkt uit naar het treffen op Anfield.

Schreuder weet hoe het is om een wedstrijd te spelen tegen Liverpool op Anfield. “Ik denk dat het voor iedereen prachtig is om hier te zijn. Een jaar of vijf geleden ben ik hier met Hoffenheim ook geweest. Dat was ook een heel bijzondere ervaring.” Uiteindelijk werd die wedstrijd door de Duitsers met 4-2 verloren. Tadic verwacht dat de supporters van Ajax hun steentje zullen bijdragen aan de ambiance van de wedstrijd. Op de vraag wat zij moeten doen is zijn antwoord helder. “Eigenlijk wat ze altijd doen. Energie geven. Wij hebben geweldige fans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schreuder verwacht dat het kan gaan stormen op Anfield. “Dat verwacht ik wel, ja. Maar goed, wij willen ook ons spel proberen te spelen. Tegen dit soort ploegen moet je heel goed zijn aan de bal en veel lef en moed hebben. Dat is voor morgen het sleutelwoord. Als we dat kunnen, dan maken we een kans. Lukt het niet, dan wordt het moeilijk. Dan komen we in onderlinge duels en zijn ze heel sterk.”

Schreuder denkt dat Ajax een goede kans maakt tegen Liverpool, ondanks de grote verschillen tussen de Eredivisie en de Premier League. “De intensiteit van de Premier League is vele malen hoger, maar wij zijn Ajax en ik denk dat Ajax de afgelopen jaren in Europa heeft laten zien dat ze meekunnen op dit niveau. Dat is voor morgen, met de nieuwe spelers die we hebben, ook weer een uitdaging. Maar we weten wel dat Liverpool getergd is. Het is voor ons de sterkste tegenstander uit deze competitie.” De wedstrijd in Liverpool wordt dinsdagavond om 21.00 uur afgetrapt en staat onder leiding van Portugees Artur Dias, die erom bekend staat veel gele kaarten te trekken.