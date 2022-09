Micky van de Ven ziet uitstekende ontwikkeling beloond worden met uitverkiezing

Maandag, 12 september 2022 om 17:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:04

Micky van de Ven is door het Duitse magazine Kicker opgenomen in het elftal van de week in de Bundesliga. De centrale verdediger van VfL Wolfsburg is beloond voor zijn sterke optreden tegen Eintracht Frankfurt. Die Wölfe wonnen met 0-1 en hielden knap de nul tegen de regerend Europa League-houder. Wolfsburg noemt zijn uitverkiezing op Twitter 'volledig verdiend'.

De ex-speler van FC Volendam kwam sterk voor de dag in het duel met Frankfurt. Zo speelde hij de volledige negentig minuten, waarin hij zeven keer de bal kon wegwerken, twee intercepties had en twee succesvolle tackles inzette. Daarnaast won de 21-jarige Nederlander beide duels over de grond die hij aanging. Ook kwamen beide lange ballen aan bij een medespeler en had hij een passingpercentage van honderd procent. Daarmee heeft Van de Ven het vertrouwen dat hij in de eerste wedstrijden van dit seizoen kreeg van trainer Niko Kovac terugbetaald.

De uitverkiezing van Van de Ven komt niet als een hele grote verrassing. Al sinds zijn tijd bij Volendam staat de verdediger te boek als een groot talent, waardoor Wolfsburg in de zomer van 2021 3,5 miljoen euro neertelde. In zijn eerste seizoen was de viervoudig international van Jong Oranje nog vaak wisselspeler. Daarnaast kampte hij tussen februari en april 2022 met een hamstringblessure. Sinds het begin van het huidige seizoen is Van de Ven echter weer fit en stond hij in alle wedstrijden in de Bundesliga dit seizoen negentig minuten op het veld.

Kicker heeft in het elftal van de week naast Van de Ven een plekje ingeruimd voor Konstantinos Mavropanos van VfB Stuttgart, terwijl de links- en rechtsbackpositie worden bezet door respectievelijk Tobias Mohr (Schalke 04) en Mohamed Simakan (RB Leipzig). Rafal Gikiewicz van FC Augsburg verdedigt het doel. Op het middenveld staan Xaver Schlager (RB Leipzig), Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Dominick Drexler (Schalke 04) en Grischa Prömel (Hoffenheim). In de spits staat Serhou Guirassy van Stuttgart, die de door Matthijs de Ligt veroorzaakte strafschop tegen Bayern München in blessuretijd raak schoot.