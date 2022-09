100-voudig Turks international Arda Turan hangt schoenen aan de wilgen

Arda Turan zet definitief een punt achter zijn indrukwekkende voetbalcarrière, zo laat de 35-jarige Turk weten in een video op zijn YouTube-kanaal. De voormalig vleugelspeler wordt door vele Turken gezien als een ware voetballegende. Turan speelde precies honderd interlands voor Turkije en stond in het afgelopen seizoen onder contract bij Galatasaray, de club waar hij zijn carrière ook begon.

Turan neemt afscheid middels een emotionele video van ruim zestien minuten, waarin veel beelden en verzamelitems uit zijn imposante carrière getoond worden. “In tranen, maar ook vol moed hang ik mijn voetbalschoenen aan de wilgen.” Turan zwaaide in 2017 al af als international van Turkije. Een incident met een journalist was daar de reden voor. In honderd interlands was de rechtspoot goed voor zestien treffers en 25 assists.

In eigen land was Turan actief voor Galatasaray, Manisaspor en Basaksehir. Voor Galatasaray speelde de vleugelspeler maar liefst 240 wedstrijden waarin hij 49 doelpunten maakte en 77 assists afleverde. In Turkije won Turan alle prijzen. In 2007/08 werd hij kampioen van de Süper Lig met Galatasaray. Alleen Rüstü Recber, Hakan Sükür, Bülent Korkmaz en Emre Belözoglu speelde meer interlands voor de nationale ploeg van Turkije.

Ook buiten de landsgrenzen van Turkije was Turan populair, en niet alleen bij Turkse voetbalfans die wereldwijd overal te vinden zijn. Met name in zijn tijd bij Atlético Madrid was hij een van de sterspelers van de Spaanse topclub. Hij won onder andere LaLiga (2013/14) en de Europa League (2011/12) met Atleti. Verder stond hij twee seizoenen onder contract bij Barcelona, waar hij ook landskampioen werd (2015/16). In 163 officiële wedstrijden in LaLiga was Turan goed voor achttien goals en 26 assists.