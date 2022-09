Klopp kan irritatie niet verbergen tijdens persconferentie voor duel met Ajax

Maandag, 12 september 2022 om 16:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:51

Jürgen Klopp heeft maandagmiddag vooruitgeblikt op het Champions League-duel met Ajax. De oefenmeester van Liverpool vertelde te hopen dat zijn ploeg een reactie kan geven op de 4-1 nederlaag bij Napoli in de eerste speelronde van het miljardenbal. De Duitser werd tevens kribbig door een fotograaf, wiens camerageluid dusdanig storend was dat Klopp de vraag van Valentijn Driessen niet goed kon horen.

Toen de journalist van De Telegraaf Klopp wilde vragen naar zijn ervaring omtrent het overlijden van koningin Elizabeth, wees de trainer geïrriteerd naar een fotograaf in de perszaal. "Als je nou voor één seconde kan stoppen met het maken van foto's, kan ik de vraag verstaan. Jij met de camera, daar achter. Sorry, slechts één seconde. Alsjeblieft. Vijf seconden pauze van de foto's, dan kan ik de vragen verstaan." De fotografen gaven gehoor aan het verzoek en de persconferentie werd zonder hinderlijke onderbrekingen hervat.

?? "You with the camera!" Jurgen Klopp gets frustrated with a photographer as the sound of them taking pictures is drowning out the questions pic.twitter.com/lr2qWTZdij — Football Daily (@footballdaily) September 12, 2022

Daarin ging het uiteraard over Ajax. De Amsterdammers zijn na de 5-0 overwinning op sc Heerenveen met een goed gevoel afgereisd naar Liverpool. "Ze hebben alles gewonnen ondanks dat ze het team weer opnieuw moesten opbouwen. Maar dat hebben ze goed gedaan, wat geen verrassing is. We moeten ervoor zorgen dat we tegen Ajax totaal anders spelen dan tegen Napoli." Klopp zal het aan de linkerkant in ieder geval moeten stellen zonder Andy Robertson. De Schotse linksback is geblesseerd geraakt en zal tegen Ajax niet van de partij zijn, zo maakten the Reds maandag bekend.

Robertson heeft zich derhalve in de ziekenboeg gemeld waar Ibrahima Konaté, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Naby Keïta en Jordan Henderson al in zaten. Liverpool kent een teleurstellende seizoensstart met gelijke spelen tegen Fulham, Crystal Palace en Everton en een nederlaag tegen het Manchester United van Erik ten Hag. Daar kwam vorige week nog de forse nederlaag tegen Napoli bij.

"Het was de slechtste wedstrijd die we onder mijn leiding gespeeld hebben en Napoli had zelfs nog vaker kunnen scoren", erkende de Duitse manager. "Je moet leren begrijpen hoe dat gebeurd is. Negen van de elf spelers speelden onder hun niveau. En de anderen speelden een matige wedstrijd. We moeten allemaal realiseren dat het begint met verdedigen en uiteindelijk krijgen we vertrouwen door wedstrijden te winnen. We moeten een reactie laten zien tegen Ajax.”