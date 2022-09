Tuchel komt vier dagen na ontslag bij Chelsea met emotioneel statement

Maandag, 12 september 2022 om 16:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:02

Thomas Tuchel heeft op emotionele wijze afscheid genomen van Chelsea. Een dag nadat de oefenmeester met zijn team 1-0 onderuit ging bij Dinamo Zagreb in de Champions League, werd hij ontslagen. Daarmee kwam er een einde gekomen aan een succesvolle periode van Tuchel bij Chelsea, waarmee hij in 2021 nog de Champions League wist te winnen. Op Twitter laat Tuchel weten dankbaar te zijn voor zijn tijd bij the Blues.

In de Premier League is Chelsea dit seizoen niet begonnen zoals gehoopt. Met tien punten uit zes wedstrijden staat de club momenteel zesde, waarmee het vijf punten achterstaat op koploper Arsenal, dat vijftien punten heeft. "Dit is een van de moeilijkste statements die ik ooit heb moeten schrijven", begint hij. "Het is er een waarvan ik hoopte dat ik het nog jaren niet had hoeven doen. Ik ben er kapot van dat mijn tijd bij Chelsea tot een einde is gekomen. Dit is een club waar ik me thuis voelde, zowel professioneel als persoonlijk. Mijn grote dank gaat uit naar de staf, spelers en de supporters die me vanaf het begin erg welkom hebben laten voelen."

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

Ook in de Champions League werd er een valse start gemaakt door direct onderuit te gaan in Kroatië. Het is vooralsnog een groot contrast met het seizoen 2021/21, waarin Tuchel met zijn team het miljardenbal won door Manchester City in de finale met 1-0 te verslaan. "De trots en vreugde die ik voelde door het team aan de Champions League en het WK voor clubteams te helpen zal ik altijd met me meedragen. Ik ben vereerd dat ik deel uitmaakte van de historie van de club en de herinneringen van de laatste negentien maanden zullen altijd een speciale plek in mijn hart hebben."

Wat de volgende bestemming van Tuchel zal zijn, is vooralsnog onbekend. Na het ontslag van Domenico Tedesco bij RB Leipzig werd de link met Tuchel snel gelegd, maar de Oost-Duitsers schakelden snel door naar Marco Rose. Toch weet journalist Fabrizio Romano te melden dat het vermoedelijk niet lang zal duren voordat de ex-trainer van onder meer Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund weer langs de velden staat. In zijn column voor CaugtOffside schrijft de Italiaan dat het even kan duren voordat hij het juiste project tegenkomt, maar dat hij snel terug wil keren. "Omdat hij niet verwachtte door Chelsea ontslagen te worden. Ik denk zeker dat grote Europese clubs denken dat hij een goede keuze voor ze zou zijn, maar laten afwachten wat voor mogelijkheden er zullen zijn.