Valentijn Driessen keek situaties bij Ajax en PSV terug: ‘Calimero-gedrag’

Maandag, 12 september 2022 om 15:29 • Guy Habets • Laatste update: 15:51

Valentijn Driessen vindt niet dat het fenomeen 'topclubpenalty' bestaat. De chef voetbal van De Telegraaf. die afgelopen weekend aandachtig naar de wedstrijden van Ajax (5-0 thuiszege op sc Heerenveen) en PSV (krappe 1-0 overwinning in eigen huis tegen RKC Waalwijk) keek, denkt dat het niet zo is dat topclubs voorgetrokken worden door scheidsrechters.

De strafschop die Serdar Gözübüyük zondagmiddag toekende aan PSV, waardoor de Eindhovenaren diep in blessuretijd de overwinning voor zich opeisten, was volgens Driessen terecht. "Als je de situatie terugkijkt, zie je dat Hans Mulder de bal wegschiet en daarna het hoofd van Xavi Simons raakt", zegt hij in een video-item van de Telegraaf. Op de achtergrond komt ook nog Etienne Vaessen (de keeper van RKC, red.) instormen, die beukt het hele zaakje omver. Een terechte penalty. De reactie van Kramer na de wedstrijd (die de arbiter onderuit de zak gaf, red.) begreep ik wel. Hij zit een minuut na de wedstrijd nog vol emotie."

De spits van de Waalwijkers zei dat zijn club benadeeld werd, omdat het geen topclub is. "Dat scheidsrechters eerder voor een topclub fluiten dan voor een kleinere club, geloof ik niet zo", reageert Driessen. "PSV was aan het aanvallen, dus die maken eerder kans op een penalty. Dat lijkt me duidelijk. Een dag daarvoor was Andries Noppert van Heerenveen ook bezig, die vond dat Edson Álvarez een rode kaart had moeten krijgen. Twee keer geel, de eerste voor een overtreding en de tweede voor het meteen daarna wegtrappen van de bal."

Dat arbiter Edwin van de Graaf daar niet in meeging, kan ook op goedkeuring van de journalist van de Telegraaf rekenen. "Hij tackelde het goed door voor de camera te zeggen dat er geen sprake was van tijdrekken van Álvarez, omdat hij nog met zijn adminstratie bezig was en daar sowieso al een halve minuut voor staat. Een gele kaart was voor mij ook voldoende, maar Noppert vond dus dat daar het voordeel aan de topclub werd gegeven omdat ze anders met tien tegen elf hadden gestaan. Ik vind dat allemaal een beetje Calimero-gedrag, om je de waarheid te zeggen."