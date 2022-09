De Argentijnse recordbreker (16) die gelijkenissen met Messi verdiende

Maandag, 12 september 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:41

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zestienjarige aanvaller Gianluca Prestianni, die de jongste debutant van Vélez Sarsfield is en al met tal van Europese topclubs in verband werd gebracht.

Er zijn weinig spelers zo uniek als Lionel Messi. Zijn genialiteit is in feite ongeëvenaard en het valt nog te bezien of er in de toekomst een speler is die het aantal gewonnen individuele prijzen die hij in zijn carrière heeft verzameld kan bereiken. Maar er is één ding dat hij gemeen heeft met een aantal andere spelers, vooral die in zijn geboorteland Argentinië, en dat is zijn bijnaam.

Messi staat al bekend als de Vlo sinds hij in de jeugdopleiding van Newell's Old Boys speelde, voordat hij een transfer naar Barcelona maakte. Het is een gebruikelijke bijnaam voor spelers in Zuid-Amerika, die wordt gebruikt om kleine, vaardige en ongrijpbare aanvallers aan te duiden wiens bewegingen bijna niet te volgen zijn. De laatste speler die deze bijnaam heeft gekregen zou in de komende jaren wel eens het beroemde shirt met rugnummer 10 van Messi kunnen gaan dragen voor het nationale elftal van Argentinië.

Ondanks het feit dat Prestianni in januari pas zijn zestiende verjaardag vierde, werd hij al in verband gebracht met een groot aantal Europese topclubs, waaronder Real Madrid, Barcelona, Chelsea en AC Milan. Prestianni ging de geschiedenisboeken in als jongste speler van Vélez Sarsfield toen hij in mei zijn debuut maakte in de Copa Libertadores tegen Estudiantes. Prestianni, geboren in Buenos Aires, begon zijn voetbalopleiding bij een plaatselijke jeugdvereniging voordat hij op jonge leeftijd werd opgemerkt door de scouts van Vélez.

Prestianni werd opgenomen in dezelfde jeugdopleiding als Diego Simeone en Nicolás Otamendi en al snel kwam men hier tot de conclusie dat hij te goed was om in een elftal met leeftijdsgenoten te spelen. Hij domineerde veelvuldig wedstrijden aan de linkerkant, blonk uit in kleine ruimtes en sneed naar binnen om voor dreiging te zorgen. Vélez schoof hem al snel door naar het beloftenelftal. Momenteel speelt hij het grootste deel van zijn tijd bij de beloftenploeg, hoewel hij tijdens zijn drie optredens in het eerste elftal een goede indruk heeft achtergelaten. Er gaat nauwelijks een week voorbij waarin hij niet minstens één keer het net weet te vinden voor de reserves van Vélez.

“We leiden ze op, zodat ze de verwachtingen kunnen blijven overtreffen”, zei Guillermo Morigi, jeugdcoördinator van Vélez, tegen Olé toen hij het over de ontwikkeling van Prestianni had. “In het geval van Prestianni zagen we dat hij fysiek in staat was om bij de beloftenploeg zijn wedstrijden te spelen, en hij presteerde goed, dus het was een uitstekende beslissing die goed heeft uitgepakt. Hij is zich verder blijven ontwikkelen, hoewel hij nog veel te leren heeft en daar ook open voor staat.”

¡Lo liquidó! Gianluca Prestianni clavó el 2-0 definitivo de Vélez ante River.#ReservaxTNTSports pic.twitter.com/6cOHTBptPl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2022

Een van de dingen waar Prestianni meer dan de meesten aan zal moeten werken is het onder controle houden van zijn temperament. Prestianni werd eerder dit jaar met Argentinië Onder 17 op het prestigieuze toernooi Montaigu in Frankrijk in de finale verslagen door de leeftijdsgenoten van Brazilië, waaronder twee groeibriljanten van Palmeiras: Endrick en Luis Guilherme. Na het laatste fluitsignaal was laatstgenoemde te zien in een verhitte discussie met Prestianni, die uitliep op een vechtpartij tussen beide ploegen, waarbij beide bondscoaches moesten ingrijpen om de vechtpartij te stoppen. Toen foto's en video's van de vechtpartij online kwamen, werd Prestianni bekritiseerd voor zijn betrokkenheid.

Prestianni tekende in april zijn eerste contract, maar een vaste speler van het eerste elftal is hij nog niet, ook al is Vélez een club die meer leunt op zijn eigen jeugdproducten dan vele andere clubs uit Zuid-Amerika. Eén ding is echter zeker: de tiener heeft de potentie om de top te bereiken als hij eenmaal een basisplaats veroverd heeft in het eerst elftal.

“Hij is snel, krachtig en heeft een zeer goed spelinzicht,” zei Morigi. “Wat hem speciaal maakt en waarmee hij zich onderscheidt van andere leeftijdsgenoten, zijn zijn vaardigheden in één-tegen-één situaties.” Dat klinkt veel als de beroemdste Vlo uit de Argentijnse voetbalgeschiedenis. Geen enkele speler kan echt Messi's erfgenaam zijn, maar Prestianni heeft net als alle andere Argentijnse toptalenten de kans om in de komende jaren de harten van de supporters van la Albiceleste te veroveren.