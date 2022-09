Unibet: een odd van 5.50 voor een overwinning van Ajax in Liverpool!

Maandag, 12 september 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Voor Ajax staat de eerste uitwedstrijd in de groepsfase van de Champions League voor de deur. Het zeer stroef begonnen Liverpool is dinsdag de opponent op Anfield. Lukt het de formatie van trainer Alfred Schreuder om Engeland met drie punten te verlaten? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Champions League-kraker tussen Liverpool en Ajax.

Bij Liverpool lijkt inmiddels sprake van een sportieve crisis. De start van het seizoen in de Premier League was al niet denderend en tot overmaat van ramp kende het Champions League-avontuur eveneens een dramatisch begin. Napoli speelde Liverpool vorige week woensdag bij vlagen helemaal zoek. The Reds verlieten het Stadio Diego Armando Maradona met een zeer pijnlijke 4-1 nederlaag. Er staat dus redelijk wat druk op de ontmoeting met Ajax op eigen veld. Een tegenvaller voor manager Jürgen Klopp is het wegvallen van rechtsback Andy Robertson met een knieblessure.

Zie jij Liverpool op het eigen Anfield winnen van Ajax zonder tegendoelpunten? De quotering hiervoor staat op 3.45!

Op Ajax staat geen maat in de Eredivisie. De regerend landskampioen uit Amsterdam wist tot dusver alle zes competitiewedstrijden winnend af te sluiten. In die duels werd in totaal 21 keer het net gevonden door diverse Ajacieden. Steven Bergwijn bezet met zes treffers de tweede plaats op de topscorersranglijst. De vleugelaanvaller scoorde vorige week ook in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Rangers. Het is zeer aannemelijk dat Bergwijn dinsdagvond op Anfield aan de aftrap verschijnt bij de bezoekers.

Denk jij dat Ajax ook op bezoek bij Liverpool gaat winnen? De quotering voor een uitzege staat op 5.50!

Luis Díaz is een van de weinige lichtpuntjes bij Liverpool in de eerste fase van dit seizoen. De Colombiaanse vleugelaanvaller scoorde reeds driemaal in de Premier League. Tevens wist hij het enige doelpunt van Liverpool te maken tijdens de afstraffing in Napels. Bij Ajax is het afwachten of Schreuder weer voor Mohammed Kudus in de spits kiest, of dat er weer een beroep zal worden gedaan op Brian Brobbey. Liverpool en Ajax vangen dinsdagavond aan om 21.00 uur.

Zie jij Luis Díaz of Mohammed Kudus dinsdag uitblinken op Anfield? Bekijk de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!