Ziekenboeg van Liverpool stroomt vol voor ontmoeting met Ajax

Maandag, 12 september 2022 om 14:02 • Guy Habets

Liverpool heeft opnieuw een tegenvaller te verwerken gekregen voor de Champions League-ontmoeting met Ajax van aanstaande dinsdag. Andy Robertson is afgehaakt met een blessure en zal toe moeten kijken. Hij voegt zich bij een al lange lijst met Liverpool-spelers die om uiteenlopende redenen niet mee kunnen spelen tegen de Amsterdammers.

Robertson heeft een knieblessure opgelopen in de aanloop naar het treffen met Ajax en dat is opmerkelijk, aangezien the Reds door het overlijden van Queen Elizabeth en de daaropvolgende rouwperiode een weekend vrij hadden. De Schotse back zal dus naar alle waarschijnlijkheid op de training geblesseerd zijn geraakt en dat is een hard gelag voor trainer Jürgen Klopp, die in alle officiële wedstrijden van dit seizoen al een beroep deed op Robertson.

Tot dusver kwam de linkervleugelverdediger al tot 224 Premier League-wedstrijden en 47 Champions League-duels namens Liverpool, maar op nummer 48 is het dus nog even wachten. Kostas Tsimikas, die ooit door Olympiakos verhuurd werd aan Willem II, zal naar alle waarschijnlijkheid zijn plek aan de linkerkant innemen en krijgt daar te maken met Dusan Tadic of Steven Berghuis.

De ziekenboeg van Liverpool is al overvol en krijgt nu met Robertson dus nog een extra 'gast'. Klopp kon al niet beschikken over Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta, Jordan Henderson, Curtis Jones en Ibrahima Konate. Virgil van Dijk kan wel gewoon spelen en zal, ijs en weder dienende, centraal achterin de directe tegenstander worden van de spits van Ajax. Alfred Schreuder, de trainer van de Amsterdammers, koos er de afgelopen wedstrijden voor om Mohammed Kudus op die positie neer te zetten.