Van Bommel wijst na droomstart naar PSV en Ajax: ‘Jullie kennen mijn verleden’

Maandag, 12 september 2022 om 13:09 • Guy Habets • Laatste update: 13:15

Mark van Bommel wil koste wat het kost voorkomen dat spelers en fans van Royal Antwerp naast hun schoenen gaan lopen. The Great Old won de eerste acht competitiewedstrijden op rij in België en vestigde daarmee een clubrecord, maar Van Bommel viert geen feest. Hij weet nog hoe hij met PSV de eerste dertien wedstrijden op rij won en Ajax er uiteindelijk met de titel vandoor ging.

Antwerp won zondag met 0-2 bij Cercle Brugge door treffers van Vincent Janssen en Toby Alderweireld. De ploeg van technisch directeur Marc Overmars en trainer Van Bommel is dus op de goede weg en staat al vijf punten los van Club Brugge, de regerend kampioen, maar toch wordt er rust gepredikt op de Bosuil. "Zo'n start is geen garantie", zegt de oefenmeester tegen Het Nieuwsblad, die op het seizoen 2018/19 wijst. "Ik maakte het al eerder mee. Als je terugkijkt naar mijn verleden, zullen jullie dat wel weten."

In dat desbetreffende seizoen pakten PSV en Van Bommel 39 punten uit de eerste dertien wedstrijden, maar uiteindelijk ging het Ajax van Erik ten Hag er met het kampioenschap vandoor. Daar heeft de trainer van Antwerp van geleerd. "We gaan dus niet zweven, dat zit niet in dit team. We zullen nog situaties meemaken waarin we zullen verliezen. Dan moeten we op hetzelfde pad en met dezelfde speelwijze doorgaan als waar we begonnen zijn. Dat vertrouwen moeten we hebben."

Van Bommel, die wel aangaf 'hartstikke blij' te zijn met het breken van het negentig jaar oude clubrecord, speelt met zijn Antwerp komend weekend thuis tegen laagvlieger Seraing. Dan krijgen hij en Nederlanders als Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs de kans om op 27 punten uit negen wedstrijden te komen. In de voorronde van de Conference League werden de Belgen wel al uitgeschakeld. Istanbul Basaksehir was in de play-offs na een gelijkspel in Turkije te sterk op de Bosuil: 1-3.