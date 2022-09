Hakim Ziyech keert na ruim een jaar terug in de selectie van Marokko

Maandag, 12 september 2022 om 12:41 • Guy Habets • Laatste update: 13:35

Hakim Ziyech maakt weer onderdeel uit van de selectie van Marokko. De spelmaker van Chelsea speelde op 12 juni 2021 zijn laatste interland voor de Leeuwen van de Atlas en liet daarna verstek gaan door een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic, maar na het ontslag van die laatste was de weg vrij voor een terugkeer. Die gaat Ziyech snel maken.

Walid Regragui, de opvolger van Halilhodzic, heeft de voormalig Ajacied opgeroepen voor de twee oefenwedstrijden die eind september op het programma staan. Marokko bereidt zich dan voor op het WK met wedstrijden tegen Chili en Paraguay. Op het eindtoernooi wordt er in de poulefase tegen Kroatië, België en Canada gespeeld. Ook Noussair Mazraoui is weer van de partij. De rechtsback speelde op 13 november 2020 zijn laatste interland, tegen Centraal-Afrika.

????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ???????? Take a look at Coach Walid's players list for the next friendly games against Chile & Paraguay#DimaMaghrib ???? pic.twitter.com/T7XjLbpUlT