Sven van Beek noemt absolute droombestemming: ‘Zoiets ligt mij wel’

Maandag, 12 september 2022 om 12:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:55

Bij sc Heerenveen lopen ze met hem weg en dus besloot Sven van Beek onlangs zijn contract te verlengen tot medio 2025. De mandekker is niet weg te denken uit de defensie van de Friezen en maakt een sterk begin door van het nieuwe seizoen. Van Beek heeft met Kees van Wonderen zijn eigen 'personal coach' en hoopt iets op te steken van de voormalig Oranje-international. In gesprek met Voetbalzone gaat hij verder in op zijn eigen ontwikkeling, legt hij de link met Feyenoord en noemt hij zijn absolute droombestemming.

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Ajax (5-0 verlies) was Heerenveen met slechts één tegentreffer de minst gepasseerde club in de Eredivisie. De nummer zes van de Eredivisie hield onder meer Feyenoord van scoren af en won met 0-4 bij Vitesse. Van Wonderen, die met Andries Noppert een andere blikvanger meenam naar Friesland, wordt dan ook geroemd om zijn verdedigende organisatie. Ook Van Beek merkt dat in de eerste weken vooral de focus ligt op het defensieve aspect.

Hoe is je indruk van de nieuwe ploeg?

“Ik denk dat we nog steeds wel zoekende zijn, zeker in aanvallend opzicht. Ik denk dat we meer moeten gaan creëren. Verdedigend staan we goed als team.”

Merk je dat er dingen drastisch veranderd zijn onder Kees?

“Hij probeert er wel dingen in te slijpen. Zowel verdedigend als aanvallend. We zijn heel druk bezig om de linies kort op elkaar te houden. Hij is daar heel streng in, dat hebben we ook wel nodig als team. Voorin probeert hij de aansluiting naar de spitsen te verbeteren zodat we meer kansen gaan creëren.”

Helpt het voor jou dat hij zelf een verleden heeft als verdediger?

“Ik denk dat hij stiekem iets meer naar die positie kijkt. Waar hij mij kan helpen, doet hij dat zeker. Ik vind dat wel fijn. Ik ben 28, maar nog steeds niet uitgeleerd. Je kan elke dag beter worden. Hij had soms het gevoel dat ik bleef staan als ik de bal terugspeelde op de keeper en niet aanspeelbaar was. Daar probeer ik op te letten, daar heeft hij een paar keer iets over gezegd.”

Je hebt onlangs je contract verlengd, voelt het vertrouwd?

“Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik denk dat ik vorig jaar een goed seizoen heb gedraaid. Heerenveen is een warme club en ik ben goed opgevangen door de mensen hier. Voor mij was het een mooi moment om daar een vervolg aan te geven.”

Bij Feyenoord is doorgaans iets meer reuring dan bij Heerenveen. Moest je daar aan wennen?

“Ik denk dat je er meer aan moet wennen als de stap andersom zou zijn. Het is vaak zo dat hoe rustiger het is, hoe beter het is. Ik heb daar niet aan hoeven wennen. Het leven is hier wel anders. Maar ik ben goed opgevangen, heb leuke teamgenoten en dat heeft mij er zeker doorheen gesleept.”

Je blessures hebben je natuurlijk niet geholpen bij Feyenoord. Heb je je lichaam beter leren kennen?

“Als topsporter moet je sowieso goed weten hoe je lichaam in elkaar zit. Ik heb mijn blessures gehad, maar sta daar nu niet meer bij stil. Ik heb alweer anderhalf jaar gevoetbald. Ik weet wat mijn lichaam wel en niet aankan. Daar moet je soms verstandig in zijn. Ik denk daar helemaal niet meer aan.”

Hoe bedoel je dat, 'verstandig in zijn'?

“Soms moet je sommige dingen anders doen dan andere jongens. Of een krachttraining overslaan als je net een zware veldtraining hebt gehad. Dat soort dingen, daar leer je wel mee omgaan. Maar zoals ik zeg: ik voel me sterk en fit dus op dit moment voel ik me goed.”

Voelt het alsof je met je tweede jeugd bezig bent als voetballer?

“Nee, zo voelt het niet per se voor mij. Maar als jonge jongen probeer je een weg te bewandelen die je voor ogen hebt. Dat is bij mij niet gelukt, maar verder denk ik dat het heel goed gaat. Je probeert er altijd het uiterste uit te halen, daar moet je vol voor gaan. Ik ben iemand die er altijd het maximale uit probeert te halen, ongeacht waar dat is.”

Ben je misschien ook al bezig met een stap hogerop, na Heerenveen?

“Natuurlijk, ambities zijn er zeker. Uiteindelijk wil je stappen omhoog blijven maken. Maar ik heb niet voor niets mijn contract verlengd. Het voelde voor mij goed om een paar jaar extra te tekenen en rust te creëren. Ook voor mezelf. Maar ik zou zeker nog wel een keer een stap willen maken. In het meest ideale geval zou ik nog een keer naar het buitenland willen.”

Is er een club of competitie die je voorkeur heeft?

“Je bent altijd afhankelijk van wat er komt. Het is altijd maar de vraag waar je naartoe kan. Maar ik ben altijd wel gecharmeerd geweest van Italië. Ik denk dat ik daar wel kan renderen. Dat zijn vaak verdedigend ingestelde teams. Tegen Feyenoord speelden wij laag en speelde ik een hele goede wedstrijd. Zo spelen ze in Italië ook vaak. Zoiets ligt mij wel, denk ik.”

Heb je nog berichtjes gehad uit Rotterdam na de wedstrijd tegen Feyenoord?

“Zeker. Familie en vrienden hebben de wedstrijd bekeken. Dan krijg je weleens berichtjes. Sommige berichtjes zijn leuk, sommige berichtjes van mensen die voor Feyenoord zijn iets minder. ‘Heerenveen anti-voetbal’ of ‘allemaal voor de zestien hangen’, sturen ze dan. Uiteindelijk is het normaal als je als kleinere club naar de Kuip gaat, dat je voor een resultaat gaat. Het is niet weggelegd voor velen om daar de nul te houden en een resultaat te boeken.”

Ik zag je na de wedstrijd nog even dollen met Orkun Kökçü, waar gaat dat over?

“Haha, ik hield zijn schot tegen in de laatste minuut. Toen moest hij lachen. ‘Jij altijd met je lange benen.' Dat zijn leuke dingen. Ik heb natuurlijk met hem samengespeeld, dan maak je daar geintjes over. Ik spreek die jongens niet heel veel meer. De meeste jongens waar ik een klik mee had zijn al vertrokken of spelen daar niet meer. In het voetbal gaat iedereen zijn eigen weg en vergeet je dingen, dat is heel normaal.”

Hoe kijk je naar dit Feyenoord?

“Feyenoord is een team met veel kwaliteit. Ik denk alleen dat het nog niet helemaal gewend is aan elkaar. Maar ze hebben ook tegen ons genoeg kansen gehad om te winnen. Je ziet dat ze een hele fitte selectie hebben, dat komt door de frisse wind die er de laatste twee jaar doorheen is gegaan.”

Waar veel Feyenoord-fans je aan herinneren is het vliegtuigje als je scoorde. Zien we dat nog eens terug?

“Dat durf ik niet te zeggen. Dat was een ingeving die altijd naar boven kwam bij Feyenoord. Dat gebeurde gewoon. Ik gleed een keer uit, toen zei ik dat hij gecrasht was. Wie weet gaan we hem ooit weer zien. Ik hoop het.”