‘Revelatie van het seizoen’ speelt bij Ajax: ‘Dan hebben ze goud in handen’

Maandag, 12 september 2022 om 12:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:18

Het Elftal van de Week van De Telegraaf werd deze keer samengesteld door rapporteur Henny Meijer. Hij koos maar liefst vier Ajacieden, waaronder de bekritiseerde Dusan Tadic. De Serviër, die tegen Heerenveen goed was voor drie assists, is volgens de eenmalig international de speler van de week. “Hij is terug, hij is er weer en dat gun ik hem.” Meijer vindt een andere Ajacied ‘de revelatie van het begin van dit seizoen’.

Naast de aanvoerder van Ajax koos Meijer ook voor ploeggenoten Jurriën Timber, Kenneth Taylor en Mohammed Kudus. “Timber staat centraal achterin. Niet te geloven, man. Het is toch bizar wat hij allemaal kan? Die jongen maakt bijna geen fout, komt met zijn sprongkracht ook bijna twee meter hoog. Als spits word je helemaal gek van zo’n verdediger, dan kun je beter gewisseld worden. Hij is al zo volwassen, zo rustig. Dit is niet een binkie die alleen maar stoer doet, wat je ook wel eens ziet.” Meijer vindt Taylor ‘toch wel zo’n beetje de revelatie van het begin van dit seizoen’. “Hij is nog jong, maar speelt al als een volwassen kerel.” De rapporteur is wel benieuwd of hij zich tegen Liverpool staande kan houden. “Tegen die grote jongens kun je zien of Ajax goud in handen heeft met die jonge gasten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kudus gaf vorige week aan geen echte spits te zijn. Meijer, zelf vroeger overigens wel een échte 9, ziet in de Ghanees echter wel een spits. “Hij deed het tegen Rangers al geweldig en maakte nu weer twee goals. Hij kwam, zag en overwon. Ik ben een Brobbey-fan, maar aan Kudus zie je dat hij nog zoveel meer beheerst. Hij is niet alleen gevaarlijk in de zestien, maar ook eromheen.” Ajax’ captain Tadic is Meijers speler van de week. “De afgelopen tijd dacht je wel eens: kom op, man. Je gaat van alles bedenken: wat zou er met hem aan de hand zijn? Maar hij gaf tegen Heerenveen weer drie assists. Hij is terug, hij is er weer en dat gun ik hem.”

Meijer had in zijn elftal verder mooie woorden over voor AZ’s Tijjani Reijnders, die hij ‘de motor bij AZ’ noemt. Ook Excelsior-linksback Nathan Tjoe-A-On staat in de spotlights. “Wat een beloftevolle speller is dat, als ik hem zo zag tegen Emmen. Hij komt continu goed op en na tachtig minuten ongeveer kon hij bijna niet meer lopen, maar dát vind ik nou leuk. Je moet alles geven, niet half-half. Zijn goal na een uur spelen was top.” De ‘onnatuurlijke’ positie van Javairô Dilrosun op 10 bij Feyenoord kon Meijer wel bekoren. “Dit lijkt me precies de positie waar hij moet staan. Ik vond hem echt verfrissend, gericht naar voren toe en sterk in combinatie met Danilo. Dat heeft Slot goed gezien. Hij heeft er weer een uitstekende optie bij zo op de 10-positie.”