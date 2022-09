Uitvaart Queen Elizabeth geeft opnieuw kopzorgen in Premier League

Maandag, 12 september 2022 om 11:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:18

Het is nog geen uitgemaakte zaak of ook komende speelronde in de Premier League zal worden uitgesteld, weten Engelse media. Bij de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth moet er een grote politiemacht op de been komen, waardoor het onzeker is of er voldoende agenten beschikbaar zijn voor de geprogrammeerde wedstrijden. De overheid van Groot-Brittannië overlegt maandagmorgen met alle sportbonden over de gevolgen van de begrafenis.

Elizabeth wordt komende maandag begraven in Londen, waar een politiemacht van meer dan tienduizend man bij aanwezig zal zijn. Agenten worden daarvoor uit alle delen van het Verenigd Koninkrijk opgeroepen. The Times schrijft dat de intentie van de Britse overheid is om sportevenementen door te laten gaan wanneer dat mogelijk is, terwijl de Daily Mail toevoegt dat duels buiten de Britse hoofdstad de meeste kans op groen licht hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naar verluidt ligt er een voorstel op tafel waarbij wedstrijden van Londense teams worden omgedraaid. Duels die dit weekend thuis zouden moeten worden gespeeld worden dan uitwedstrijden en vice versa. Volgens The Athletic heeft dit plan echter weinig kans van slagen. De betreffende teams (in dit geval Brentford, Tottenham Hotspur en Chelsea) moeten in dat geval in relatief korte tijd een thuiswedstrijd hosten, waarbij veel logistieke problemen komen kijken. Bovendien zou nog meer uitstel zorgen voor een buitensporig vol wedstrijdprogramma, dat al uitpuilt vanwege het aanstaande WK in november.

Afgelopen Premier League-speelronde werd uit respect voor de donderdag overleden regente al uitgesteld. Ook het Champions League-duel van Rangers met Napoli werd met een dag verschoven, omdat er slechts een tiende van de politiemacht op de been kon worden gebracht die normaal aanwezig is op Ibrox. Daarom zijn er ook geen uitfans welkom in Glasgow. Ajax en PSV zitten nog in de wachtkamer wat betreft de Europese wedstrijden van deze week. Voor de Amsterdammers staat een uitduel met Liverpool in de Champions League op het programma, terwijl PSV de degens kruist met Arsenal in Londen. Ajax lijkt overigens gewoon af te reizen naar Engeland.