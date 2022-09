Ajax krijgt zekerheid en reist met bijna complete selectie af naar Liverpool

Maandag, 12 september 2022 om 11:32 • Guy Habets • Laatste update: 11:46

Ajax reist met een 24-koppige selectie af naar Liverpool voor het Champions League-treffen op Anfield met de club van Virgil van Dijk. Calvin Bassey, die afgelopen weekend geblesseerd uitviel in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, is gewoon van de partij. Trainer Alfred Schreuder liet al optekenen dat de kwetsuur van de mandekker meeviel.

In de slotfase van de eenvoudig gewonnen ontmoeting met de Friezen stapte Bassey met een van pijn vertrokken gezicht van het veld. Hij moest naar de kant geholpen worden door verzorgers, maar na afloop liet Schreuder al weten dat het wel meeviel met de blessure van zijn verdediger. Dat blijkt nu ook wel, want Bassey maakt 'gewoon' onderdeel uit van de 24-koppige selectie van Ajax die naar Engeland afreist. Daarmee lijkt het ook zeer aannemelijk dat de uitwedstrijd bij Liverpool doorgang zal vinden.

Er werd gepraat over het verschuiven van de wedstrijd, door de nationale periode van rouw in het Verenigd Koninkrijk door het overlijden van Queen Elizabeth, maar dat lijkt voor Liverpool en Ajax nu toch niet aan de orde. Dat de Amsterdammers naar Liverpool afreizen, zegt wel dat men geen rekening meer houdt met een afgelasting. Of PSV donderdagavond in actie zal komen bij Arsenal, is wel nog onzeker. Trainer Ruud van Nistelrooij kon daar zondag nog niets zinnigs over zeggen.

Een aantal namen ontbreken in de selectie van Ajax. Zo zijn Francisco Conceição en Owen Wijndal geblesseerd en dat betekent dat onder meer Youri Baas met de selectie meereist naar Engeland. Hij zou op linksback in kunnen vallen voor Daley Blind, mocht dat nodig zijn. Ook Kristian Hlynnson en Youri Regeer, die normaal gesproken in het beloftenelftal hun minuten maken, zijn onderdeel van de spelersgroep van Schreuder. Ajax gaat met drie punten in de Champions League op zak naar Anfield en kan daar op zes uit twee komen.

De volledige Ajax-selectie: Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg, Jay Gorter, Jurriën Timber, Calvin Bassey, Ahmetcan Kaplan, Devyne Rensch, Daley Blind, Jorge Sánchez, Lisandro Magallán, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Mohammed Kudus, Florian Grillitsch, Youri Regeer, Youri Baas, Kristian Hlynnson, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Steven Berghuis, Dusan Tadic, Lucas Ocampos en Lorenzo Lucca.