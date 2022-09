Van Hanegem is het oneens met analisten en steunt bekritiseerde Gözübüyük

Maandag, 12 september 2022 om 11:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:50

PSV kroop zondagmiddag door het oog van de naald en won in eigen huis pas diep in blessuretijd van RKC door een benutte penalty van Cody Gakpo. De beslissing van Serdar Gözübüyük om een strafschop toe te kennen, deed veel stof opwaaien. Willem van Hanegem vindt de beslissing terecht, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Als ik scheidsrechter was, had ik hem ook gegeven.”

Voorafgaand aan de beslissende 1-0 van Gakpo, gebeurde er een hoop in het Philips Stadion. Hans Mulder had even daarvoor met zijn te hoog geheven been de bal gespeeld, maar leek ook het gezicht van Xavi Simons te schampen. De PSV’er ging naar de grond, bleef liggen en zorgde daarmee voor veel frustratie bij RKC, waarna er een venijnig opstootje ontstond. Volgens De Kromme was Gözübüyüks beslissing om PSV een penalty toe te kennen de juiste. “Die strafschop, daar was RKC heel boos om, maar als ik scheidsrechter was, had ik hem ook gegeven.” Zijn mening staat haaks op die van Kenneth Perez. De analyticus was tijdens de nabeschouwing bij ESPN niet te spreken over Gözübüyük. “Dit is echt gewoon een topclubpenalty van een scheidsrechter die graag populair wil zijn.”

De oud-voetballer had ook lovende woorden over voor Ruud van Nistelrooij. “Ik ken hem als een pure winnaar. Toen ik hem meemaakte bij het Nederlands elftal zat hij iedereen achter zijn broek aan, maakte ruzie met mensen die liever een blaasje namen dan gas wilden geven en als het slecht was, was het slecht.” Toch heeft Van Hanegem wel een advies voor de nieuwbakken trainer. “Trainers krijgen soms imbeciele vragen, maar RKC neerzetten als een soort Real Madrid is ook onzin”, zo refereert hij aan de persconferentie van vorige week, toen Van Nistelrooij vinnig reageerde op de ‘makkelijke tegenstander’ RKC.

Van Hanegem kon ook ‘wel genieten’ van Burak Yilmaz. De spits van Fortuna Sittard zou zaterdagavond na de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd bij NEC een interview geven aan ESPN, toen hij plotseling boos wegliep. “Bij ESPN klagen ze dan steen en been dat hij na afloop niet voor de camera’s verschijnt. Laat die jongen, wat maakt mij dat nou uit? We zijn inmiddels zover dat alles wat Yilmaz doet, vreemd wordt gevonden. Maar Oguzhan Özyakup zei het na afloop terecht: ‘Yilmaz is een winnaar, kan niet tegen verliespartijen of late gelijkmakers’. Op de lange termijn denk ik dat hij (Yilmaz, red.) Fortuna boven die degradatiestreep zal krijgen”, aldus Van Hanegem.