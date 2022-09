‘Feyenoord was veel beter dan Ajax en AZ, we hadden niets te vertellen’

Maandag, 12 september 2022 om 10:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:36

Jonathan de Guzmán keerde afgelopen zomer terug naar Nederland en verdedigt nu de kleuren van Sparta. Met de Kasteelclub speelde hij afgelopen zondag een bijzondere wedstrijd, namelijk tegen zijn oude club Feyenoord, waar hij tussen 2005 en 2010 onder contract stond. Inmiddels speelde de 34-jarige middenvelder al tegen Ajax, AZ én Feyenoord. Die duels gingen alle drie verloren. Voor De Guzmán is het inmiddels een uitgemaakte zaak welke van de drie topclubs het sterkste is.

De hernieuwde kennismaking met de Nederlandse velden is tot op heden zeer onplezierig voor De Guzmán. Sparta behaalde tot nu toe zeven punten uit zes wedstrijden, alleen van Go Ahead Eagles (0-1) en FC Volendam (4-0) wisten de Rotterdammers te winnen. Bovendien speelde Sparta al tegen drie club uit de top vier. Tegen Ajax (0-1), AZ (2-3) en Feyenoord (3-0) werd er verloren. In alle zes competitiewedstrijden was De Guzmán overigens basisspeler.

De ploeg die de meeste indruk op De Guzmán heeft gemaakt is zijn oude liefde Feyenoord. Alhoewel hij nog niet tegen PSV speelde, kan hij al wel een voorzichtige balans opmaken als hij de overige drie topclubs met elkaar vergelijkt. “Feyenoord maakte de beste indruk en was veel beter dan Ajax en AZ. Het zegt helemaal niets. Maar vandaag (zondag, red.) was Feyenoord veel beter, we hadden niets te vertellen. Tegen AZ en Ajax waren we tot het einde in de wedstrijd. Vandaag niet.”

De Guzmán richtte zijn complimenten niet alleen op de spelers van Feyenoord, ook de inbreng van trainer Arne Slot kan de middenvelder bekoren. “Het heeft veel te maken met de trainer. Hij doet het heel goed. Dat is een heel groot verschil met voorheen, met meer pressie voorin, meer druk naar voren en mooi voetbal. Dat zie je vandaag ook. Feyenoord was veel beter. Ze waren de hele wedstrijd door sterker en agressiever. Het was een zware avond voor ons. Vooral tactisch was Feyenoord veel beter. We hadden op alle fronten geen antwoord”, zo sprak De Guzmán lovend.