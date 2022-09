Schreuder krijgt advies: 'Dit is voor zo'n jongen psychisch een enorme ram'

Maandag, 12 september 2022 om 08:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:01

Arno Vermeulen adviseert Alfred Schreuder om dicht op de gemoedstoestand van Brian Brobbey te blijven zitten. De analist sluit het niet uit dat de twintigjarige spits van Ajax 'psychisch een enorme ram heeft gekregen', daar hij de afgelopen tijd zonder pardon aan de kant werd geschoven door trainer Alfred Schreuder. Vermeulen, zijn tafelgenoten én de kijkers van Studio Voetbal hebben moeite om de knoop door te hakken over wie er in de punt van de aanval moet staan bij de Eredivisie-koploper.

Schreuder zorgde woensdag voor een verrassing door Mohammed Kudus te laten starten in het Champions League-duel met Rangers (4-0 winst). De Ghanees, van huis uit een aanvallende middenvelder, maakte indruk en behield zondag ook tegen sc Heerenveen zijn basisplaats (5-0 winst). In die twee wedstrijden was Kudus goed voor drie doelpunten. "Je kan op dit moment niet om Kudus heen", concludeert Ibrahim Afellay dan ook bij Studio Voetbal. "Die jongen heeft een ge-wel-dige wedstrijd gespeeld tegen Rangers. Hij had ook wel kunnen zeggen: 'Op deze positie kan ik ook wel spelen', maar ik vind het heel sterk dat hij aangeeft dat hij geen spits is. De manier waarop hij dat invulde was bijzonder knap."

De kijker van Studio Voetbal is het eens met Afellay, al scheelt het niet veel. Bij een opiniepeiling oordeelt 56 procent dat Kudus het vertrouwen moet krijgen bij Ajax; 44 procent kiest voor Brobbey. Vermeulen vreest voor de mentale gesteldheid van laatstgenoemde, die vorig seizoen bij RB Leipzig ook al de bank warmhield. "Teruggehaald, veel bombarie, eigenlijk helemaal niet gefaald in de wedstrijden die hij speelde", begint de analist. "En dan kiest een trainer voor een ander type speler, en dan zit hij wéér op de bank. We weten wat hij daarvan vond, want hij liep afgelopen woensdag natuurlijk boos het veld af", verwijst Vermeulen naar de zichtbare getergdheid bij Brobbey na zijn invalbeurt van slechts twee minuten.

"Ik kan me voorstellen dat je daar als trainer nu wel mee aan de slag moet, want dit is voor zo'n jongen psychisch een enorme ram", luidt Vermeulens conclusie. Andries Jonker, ook aanwezig in de studio, doet een laatste duit in het zakje. "4-0, 4-0, 5-0", verwijst hij naar de drie laatste uitslagen van Ajax. "Topsport, hè." De cijfers spreken vooralsnog in Kudus voordeel. De Ghanees staat vooralsnog op vijf treffers in acht wedstrijden over alle competities; Brobbey maakte er drie in evenveel duels. Kudus had daar bovendien minder speelminuten voor nodig: 260 tegenover de 364 van Brobbey.