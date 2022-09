Wisseling van de wacht dichtbij in Rotterdam: ‘Ze ontlopen elkaar niet veel’

Maandag, 12 september 2022 om 07:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:01

Santiago Giménez zit dicht tegen de basis van Feyenoord aan, erkent Arne Slot. De trainer van de Rotterdammers meent dat de 21-jarige centrumspits zijn fitheidsachterstand van de afgelopen weken heeft weten te overwinnen en eerste keus Danilo daarom in de nek hijgt. Ook laatstgenoemde verdient echter krediet, vindt Slot.

Giménez maakte zondag in de derby tegen Sparta Rotterdam (4-0 winst) alweer zijn derde doelpunt in vier dagen tijd. Tijdens de midweekse ontmoeting met Lazio (4-2 verlies) was de Mexicaan tweemaal trefzeker. Desalniettemin koos Slot er tegen de stadgenoot voor om Danilo te laten starten. Het moment dat Giménez in de punt van de aanval mag beginnen lijkt echter met rasse schreden te naderen, gegeven de woorden van zijn trainer.

"Ze ontlopen elkaar niet veel", erkent Slot op de persconferentie na het duel met Sparta. "Maar Danilo heeft vorige week in Deventer nog een uitstekende wedstrijd gespeeld (de Braziliaan scoorde tweemaal op bezoek bij Go Ahead Eagles, red.). Santi wordt echter ook steeds fitter, ik vond dat dat één à twee weken geleden nog wel een aandachtspunt voor hem was. Hij is kei- en keihard aan het werk om fitter te worden, en ik heb het vanaf het begin gezegd dat hij in de zestien echt een doelpuntenmaker is."

Danilo kon zondag minder zijn stempel drukken dan tijdens de vorige Eredivisie-speelronde en werd na iets meer dan een uur afgelost door concurrent Giménez. De zomeraanwinst tekende met zijn goal voor zijn tweede competitietreffer in dienst van Feyenoord. Danilo staat sinds zijn transfervrije overstap van Ajax op vijf Eredivisie-doelpunten. Daar had de 23-jarige spits echter zes competitiewedstrijden (en basisplaatsen) voor nodig, in tegenstelling tot de vier van Giménez.