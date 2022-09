VZ 5: Late penalty bij PSV krijgt staartje; Feyenoord overtuigt in De Kuip

Maandag, 12 september 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

PSV ontsnapt in absolute slotfase door controversiële penalty

PSV is door het oog van de naald gekropen. De thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, dat uitstekend meevoetbalde en de rijen gesloten hield, bleef lang doelpuntloos. Pas diep in blessuretijd besliste Cody Gakpo vanaf de strafschopstip de wedstrijd en barstte er een orkaan van vreugde los in het Philips Stadion: 1-0. Serdar Gözübüyük, scheidsrechter van dienst, werd de gebeten hond voor RKC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier het hele wedstrijdverslag

Michiel Kramer is woest: ‘Dit is gewoon een goedmakertje voor PSV’

Michiel Kramer is na de met 1-0 verloren uitwedstrijd bij PSV des duivels. De aanvaller van RKC Waalwijk vindt de strafschop die scheidsrechter Serdar Gözübüyük diep in blessuretijd aan de Eindhovenaren gaf 'schandalig' en vermoedt dat het een 'goedmakertje' is na vorig seizoen. In de met 2-2 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Feyenoord gaf de arbiter toen een zeer discutabele penalty aan Feyenoord, waardoor PSV het kampioenschap verspeelde. Nu kreeg PSV hem dus mee nadat Hans Mulder, na het spelen van de bal, het hoofd van Xavi Simons raakte en besliste Cody Gakpo de wedstrijd.

Klik hier voor de complete reactie van Kramer

Sávio geeft vuistslag op hoofd doelman Etienne Vaessen en moet vrezen

Sávio moet mogelijk vrezen voor een onderzoek van de aanklager betaald voetbal. De aanvaller van PSV lijkt in de blessuretijd van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (1-0) een vuistslag uit te delen op het hoofd van doelman Etienne Vaessen. Het is vooralsnog onduidelijk of de achttienjarige Sávio vervolgd wordt vanwege de klap.

Hier zie je de beelden van de vermeende vuistslag van Sávio

Feyenoord spoelt Romeinse kater weg met comfortabele zege op Sparta

Feyenoord heeft zondagavond de tweede plek in de Eredivisie weer in handen genomen. Het elftal van Arne Slot kende in De Kuip weinig problemen met Sparta Rotterdam, dat Feyenoord door fouten van zijn doelman Nick Olij ook in het zadel hielp. Via treffers van Orkun Kökçü, Javairô Dilrosun en Santiago Giménez werd het 3-0. Feyenoord klimt zo weer over PSV en AZ heen, terwijl Sparta op de elfde plaats blijft bungelen.

Het hele wedstrijdverslag lees je hier

Ongekend slot bij Juve - Salernitana: viermaal rood en hoofdrol Vilhena en Milik

Juventus is zondagavond ontsnapt aan een blamerende nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Salernitana. Lange tijd leken de bezoekers af te stevenen op een overwinning, totdat Tonny Vilhena in de absolute slotfase een strafschop veroorzaakte. Deze werd benut door Leonardo Bonucci: 2-2. Juventus dacht er in de blessuretijd zelfs met de winst vandoor te gaan door een rake kopbal van Arkadiusz Milik, maar die treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. In het tumult dat vervolgens ontstond vielen liefst vier rode kaarten. Onder meer Milik was toen al van het veld gestuurd nadat hij bij zijn afgekeurde goal het shirt had uitgetrokken met al geel op zak.

Bekijk hier de beelden uit de slotfase van Juventus - Salernitana