Peter Bosz gaat onderuit in topduel en verliest aansluiting bovenin

Zondag, 11 september 2022 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:02

AS Monaco heeft zondagavond een nipte overwinning geboekt in de Ligue 1. In eigen huis waren de Monegasken met 2-1 te sterk voor Olympique Lyon. Het was alweer de vierde nederlaag van het seizoen voor het team van trainer Peter Bosz, dat vijfde staat en de aansluiting met de top in Frankrijk dreigt te verliezen. Monaco stijgt dankzij de derde zege van de voetbaljaargang naar de elfde positie.

Zonder de geblesseerde Myron Boadu begon de ploeg van trainer Philippe Clement aan de zevende wedstrijd van het seizoen. Bosz had, zoals gebruikelijk, een basisplek ingeruimd voor Nicolás Tagliafico. Lyon was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, maar door het gebrek aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding bij onder meer Alexandre Lacazette slaagden de bezoekers er niet in de ban te breken. De score werd tien minuten na rust geopend door Monaco.

Caio Henrique had een goede corner in huis en bediende Benoît Badiashile, die het hoogste sprong en op overtuigende wijze binnenknikte: 1-0. Acht minuten later stond Caio Henrique met een assist wederom aan de basis van een treffer. Ditmaal bediende de Braziliaan Guillermo Maripán, die eveneens met een kopbal wist te scoren: 2-0. In de slotfase bracht Rayan Cherki de spanning nog wel terug in de wedstrijd (2-1), maar een nieuwe uitnederlaag kon niet meer voorkomen worden.