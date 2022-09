Ongekend slot bij Juve - Salernitana: viermaal rood en hoofdrol Vilhena en Milik

Zondag, 11 september 2022 om 22:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:17

Juventus is zondagavond ontsnapt aan een blamerende nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Salernitana. Lange tijd leken de bezoekers af te stevenen op een overwinning, totdat Tonny Vilhena in de absolute slotfase een strafschop veroorzaakte. Deze werd benut door Leonardo Bonucci: 2-2. Juventus dacht er in de blessuretijd zelfs met de winst vandoor te gaan door een rake kopbal van Arkadiusz Milik, maar die treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. In het tumult dat vervolgens ontstond vielen liefst vier rode kaarten. Onder meer Milik was toen al van het veld gestuurd nadat hij bij zijn afgekeurde goal het shirt had uitgetrokken met al geel op zak.

Bij Juventus stonden de afgelopen dagen in het teken van herstel na de nipte nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (2-1). De Italianen werden in de eerste helft compleet weggevaagd, maar knokten zich na rust goed terug. Tegen Salernitana was van dat goede gevoel weinig terug te zien in de eerste helft. Waar de voorbije drie competitieduels binnen tien minuten het net werd gevonden, was ditmaal de openingsfase voor de bezoekers. De ploeg van Massimiliano Allegri speelde uiterst slordig en moest de beste kansen aan de bezoekers laten.

Piatek schreeuwde tevergeefs om een strafschop, waarna Antonio Candreva na twintig minuten de score alsnog opende. De middenvelder tikte binnen bij de tweede paal op aangeven van Pasquale Mazzocchi nadat Juan Cuadrado volledig mistastte. Na ruim een half uur spelen leek de thuisploeg langszij te komen, toen Dusan Vlahovic knap afrondde op aangeven van Moise Kean. De spits stond echter buitenspel en zag zijn treffer worden afgekeurd. Tot overmaat van ramp tilden de gasten de score in de blessuretijd van de eerste helft naar twee. Na een handsbal van Gleison Bremer mocht Piatek aanleggen vanaf elf meter: 0-2.

Juventus moest in de tweede helft in de achtervolging en kwam een stuk beter voor de dag dan voor de rust. Al vroeg in de tweede helft bracht Bremer de spanning terug in de wedstrijd. De verdediger torende hoog boven zijn directe tegenstander uit na een voorzet van Filip Kostic en knikte snoeihard raak. Een minuut later leek de stand alweer gelijk te komen na merkwaardig uitverdedigen van Flavius Daniliuc. De verdediger schoot de bal echter tegen zijn eigen paal. Bovendien werd Vlahovic teruggefloten wegens buitenspel. De jacht op een gelijkmaker werd vervolgens beperkt tot een matige vrije trap van Leandro Paredes en een schot op de lat van Arkadiusz Milik.

Bremer Airlines! ?? De Braziliaan knikt keihard raak uit een afgemeten voorzet van Kostic: Juve is terug in de wedstrijd ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSalernitana pic.twitter.com/FQDuM7mNNe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2022

Terwijl Salernitana op weg leek naar een stunt, sleepte de thuisploeg alsnog een punt uit het vuur. In de slotminuut beging Vilhena een overtreding in zijn eigen zestienmetergebied, waarna Bonucci mocht aanleggen vanaf elf meter. Alsof dat nog niet genoeg was voor de nummer zeventien van het afgelopen Serie A-seizoen, leek in de zesde minuut van de blessuretijd de absolute comeback van Juventus voltooid te worden met een rake kopbal van Milik. In aanloop naar die treffer stond Bonucci echter buitenspel, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Oooohhh Vilhena ?? De oud-Feyenoorder geeft Juve een penalty in de blessuretijd ?? Bonucci mist hem nog, maar de rebound is wél raak: 2-2#ZiggoSport #SerieA #JuveSalernitana pic.twitter.com/dJ8oPxsuje — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2022

Milik zat op dat moment al in de kleedkamer, daar hij na zijn treffer zijn shirt had uitgetrokken met al geel op zak. In het tumult dat vervolgens ontstond deelde de arbiter liefst drie rode kaarten uit, aan Cuadrado en Allegri namens Juventus en Federico Fazio van Salernitana. Na 112 minuten kwam aan de gekte definitief een einde en was het puntenverlies voor Juventus een feit. Door de puntendeling blijft Salernitana voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen. Juventus, dat nu achtste staat, moet puinruimen in aanloop naar het treffen met Benfica.