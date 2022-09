Been en Perez stoten elkaar aan: ‘Deze kan weleens heel veel gaan scoren’

Zondag, 11 september 2022 om 22:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Santiago Giménez maakt met zijn doelpunt zondagavond tegen Sparta Rotterdam (3-0) indruk op Mario Been en Kenneth Perez. De knappe intikker van de spits van Feyenoord heeft een voorspelling van de analisten van ESPN tot gevolg. " Kenneth en ik zeiden net op de bank tegen elkaar: deze kan weleens heel veel goals gaan maken", aldus Been.

Giménez viel na een uur in voor zijn concurrent Danilo en tikte tien minuten na zijn entree de allesbeslissende 3-0 binnen uit een voorzet van Igor Paixão. "Het was een geweldige goal", vindt Been. "Het is goed bewogen van Giménez. Eerst de vooractie door weg te bewegen en dan naar de eerste paal komen."

???? Na een slimme actie van Igor Paixão maakt Santiago Gimenez zijn derde doelpunt in vier dagen tijd! ?? #?? #feyspa pic.twitter.com/9pOF1XqVxO — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

"Het lijkt op een spits", haakt Perez in. "De loopactie, eerst weg en dan naar de eerste paal, is typisch voor een echte spits. Dan zie je ook: je hoeft niet zo heel lang met elkaar te spelen om elkaar te begrijpen. Dus al die vragen daarover hoeven niet meer..." Giménez scoorde midweeks tegen Lazio (4-2 verlies) ook al twee keer en lijkt Arne Slot een luxeprobleem te bezorgen.

Perez vergelijkt de spitsen. "De een is rechtsbenig (Danilo, red.), de ander links. Het is niet zo dat je met de een de lange bal kunt spelen, en met de ander niet. Ik heb het gevoel dat Giménez zich minder bemoeit met het spel en dat ook minder belangrijk vindt, terwijl Danilo - misschien ook omdat hij langer in Nederland is - toch graag wil meedoen in combinaties. Giménez denkt alleen maar: ik moet in de zestien zijn, daar proberen om mijn goals te maken."

Been ziet meer verschillen: "Ik denk dat Giménez iets meer ruimte nodig heeft en minder goed is in de kleine ruimte dan Danilo, maar hij is wat agressiever in alles wat hij doet. En Giménez is zeker een betere kopper." Perez rondt de vergelijking af: "Giménez maakt makkelijker af, heb ik het idee, hoewel Danilo ook wel wat goals heeft gemaakt." Danilo staat dit seizoen overigens op vijf goals in zes officiële duels, Giménez maakte er namens Feyenoord liefst vier in vijf invalbeurten.