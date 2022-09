Feyenoord spoelt Romeinse kater weg met comfortabele zege op Sparta

Zondag, 11 september 2022 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Feyenoord heeft zondagavond de tweede plek in de Eredivisie weer in handen genomen. Het elftal van Arne Slot kende in De Kuip weinig problemen met Sparta Rotterdam, dat Feyenoord door fouten van zijn doelman Nick Olij ook in het zadel hielp. Via treffers van Orkun Kökçü, Javairô Dilrosun en Santiago Giménez werd het 3-0. Feyenoord klimt zo weer over PSV en AZ heen, terwijl Sparta op de elfde plaats blijft bungelen.

Grote afwezige bij Feyenoord was Sebastian Szymanski. De middenvelder kwam niet ongeschonden uit de strijd met Lazio (4-2 verlies) in de Europa League en werd vervangen door Javairô Dilrosun, die een linie zakte. De flanken werden bij de thuisclub bezet door Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi. Danilo behield zijn basisplaats, ondanks dat zijn concurrent Santiago Giménez twee keer scoorde in Rome. Voor Jonathan De Guzman, basisspeler bij Sparta, was het een bijzondere wedstrijd: de Canadese Nederlander speelde tussen 2005 en 2010 voor Feyenoord en streek deze zomer neer bij de Kasteelclub.

???? Na een slimme actie van Igor Paixão maakt Santiago Gimenez zijn derde doelpunt in vier dagen tijd! ?? #?? #feyspa pic.twitter.com/9pOF1XqVxO — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

Feyenoord kwam ijzersterk uit de startblokken en zette Sparta direct onder druk. Afstandsschoten van Quinten Timber en Idrissi gingen er niet in, maar een geplaatste bal van Orkun Kökçü na vijf minuten wél. Het schot van de aanvoerder van Feyenoord kwam van zijn minder geachte linkervoet en had weinig snelheid, maar de juiste richting om Olij te verrassen.

Hoewel Feyenoord veel sterker was, brak Sparta na een totaal mislukte breedtepass van Idrissi wel gevaarlijk uit. Joshua Kitolano produceerde in complete vrijheid echter een zwak schot. Een extra tegenvaller voor de bezoekers was het uitvallen van Tobias Lauritsen, die na 34 minuten werd vervangen door Koki Saito. Nog geen zestig seconden later gaf Sparta de tweede treffer weg aan Feyenoord. Olij gooide de bal zomaar in de voeten bij Idrissi, waarna een mislukt schot van Dilrosun volgde. Het rollertje leek een prooi voor de goalie van Sparta, die echter hopeloos de mist in ging: 2-0.

Zo goed als Feyenoord aan de eerste helft begon, zo zwak was de ploeg van Slot direct na rust. Sparta dook binnen enkele minuten tweemaal gevaarlijk op voor het doel van Justin Bijlow, die zag hoe Vito van Crooij en De Guzman de bal bij kansrijke schoten niet op doel kregen. Feyenoord liet zelf weinig meer zien, maar produceerde in de 73e minuut toch een derde doelpunt, opgezet door twee invallers. Igor Paixão werd op de linkerflank weggestoken en zette laag voor op Giménez, die de bal koelbloedig in de verre hoek legde: 3-0. In de slotfase maakte Ezequiel Bullaude, overgekomen van Godoy Cruz, zijn officiële debuut voor Feyenoord.