Van Gaal heeft extra optie in de achterhoede: ‘Nederland is mijn eerste keuze’

Zondag, 11 september 2022 om 21:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:51

Pascal Struijk wil zijn interlands voor Oranje gaan spelen, zo maakt hij zondagavond bekend tijdens het programma De Voetbalkantine van ESPN. De 23-jarige verdediger had de keuze om voor het Nederlands elftal of namens België te spelen en hij twijfelde lang over de beslissing. Nu vertelt Struijk, die door bondscoach Louis van Gaal bij de voorselectie van Oranje is gehaald, dat hij voor Nederland zal uitkomen als de definitieve selectie haalt.

De in het Belgische Deurne geboren Struijk heeft een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, waardoor hij zowel voor Nederland als voor België kan uitkomen. Hoewel hij eerder al benaderd is door afgevaardigden van de Rode Duivels om zijn plannen voor de eventuele interlandloopbaan te bespreken, vond hij het nog te vroeg om een beslissing te nemen. De uitverkiezing van Van Gaal en problemen met het aanvragen van een Belgisch paspoort hebben er uiteindelijk toe geleid dat hij voor Nederland heeft gekozen.

????? Pascal Struijk lijkt een keuze gemaakt te hebben voor welk nationaal elftal hij gaat spelen. "Als ik bij die selectie zit, dan is dat natuurlijk altijd mijn eerste keuze" — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

“Het betekent veel voor me dat ik er nu bij zit”, zo vertelt Struijk via een videoverbinding. “Het is voor mij überhaupt de eerste keer dat ik de voorselectie gehaald heb. Aan het einde van een training werd ik opgewacht door de mediamanager, die mij het nieuws vertelde. Mijn telefoon stond vol met berichten en toen voelde ik me als een klein kind."

"Het is heel mooi om mee te maken en nu maar hopen dat ik bij de definitieve selectie zit straks”, vervolgt de basiskracht van Leeds United. “Als ik bij die selectie zit, kies ik ook voor Nederland. Dat is mijn eerste keuze. Of spelen voor België nog een optie is? Nee, dat is nu wel van de baan. Ik wist toen nog niet zo goed wat ik wilde doen. Toen heb ik alles overwogen, maar Nederland is mijn eerste keuze”, besluit Struijk.