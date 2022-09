Hoedt moet woedende Anderlecht-supporters tot kalmte manen

Zondag, 11 september 2022 om 21:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:33

Het is zondagmiddag enige tijd onrustig geweest rond het Lotto Park, de thuishaven van Anderlecht. De Belgische topclub verloor een paar uur daarvoor met 2-1 op bezoek bij Westerlo en werd bij terugkomst in Brussel opgewacht door zo'n vijftig fans. Wesley Hoedt was een van de spelers die de groep tot kalmte moest manen.

Anderlecht is bezig aan een droevige serie en wist geen van de laatste vier competitiewedstrijden te winnen (drie nederlagen, één gelijkspel). De 2-1 nederlaag bij Westerlo was voor een groepje fans de druppel. Bij terugkomst van de spelersbus scandeerden zij 'shame on you' richting de spelers en technische staf, schrijft Het Laatste Nieuws. Hoedt, die tot de kartrekkers behoort bij Anderlecht, moest de menigte toespreken.

Volgens het dagblad hield de politie een oogje in het zeil, maar waren er geen ongeregeldheden. Sommige spelers namen de moeite om met de fans op de foto te gaan, onder wie doelpuntenmaker Sebastiano Esposito, Fábio Silva, Amadou Diawara en Marco Kana. Bij Westerlo maakte Nacer Chadli zijn debuut. De aanvallende middenvelder begon in de basis en werd na een uur naar de kant gehaald.

Anderlecht bezet door de nederlaag een teleurstellende negende plek op de ranglijst met tien punten uit acht duels. In de groepsfase van de Conference League werd midweeks wel gewonnen van Silkeborg IF (1-0). Paars-Wit wist zich te plaatsen voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi door in de voorrondes Paide (Estland) en Young Boys (Zwitserland) uit te schakelen. De overige groepsgenoten zijn West Ham United en FCSB.