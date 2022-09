Totti belandt in depressie door zijn vrouw: ‘Ik ben niet degene die vreemdging!’

Zondag, 11 september 2022 om 21:18 • Jeroen van Poppel

Francesco Totti gaat in de Corriere della Sera uitgebreid in op de breuk in zijn huwelijk met Ilary Blasi. De icoon van AS Roma werd deze zomer in de Italiaanse pers beticht van vreemdgaan, maar stelt dat de situatie juist omgekeerd is: "Ik was zeker niet de eerste die vreemdging in onze relatie", aldus Totti in het landelijke dagblad.

In de Italiaanse showbizzmedia werd de voorbije maanden uitgebreid geschreven over de privéperikelen van Totti. De 45-jarige oud-middenvelder zette een punt achter zijn relatie met het 41-jarige topmodel Ilary Blasi en is nu samen met de 34-jarige Noemí Bocchi, een internetcelebrity in Italië. Totti stelt dat de afgelopen tijd 'veel onzin' over hem is gezegd en geschreven. "Ik heb steeds gezegd dat ik er niet op zou reageren, maar de voorbije tijd heb ik te veel hoaxes gezien, die ook mijn kinderen schaden", aldus de 58-voudig Italiaans international, die in 2005 in het huwelijksbootje stapte met Blasi. Samen kregen ze drie kinderen.

Totti belandde in het voorjaar van 2021 in een depressie. "Ik had het al veel langer zwaar, vanaf het moment dat ik stopte met voetballen", zegt de geboren Romein, die tussen 1992 en 2017 liefst 783 keer uitkwam voor AS Roma. "Mijn depressie brak pas echt uit tussen maart en april vorig jaar. Mijn vader overleed aan de gevolgen van corona. Vervolgens kreeg ik zelf ook covid, waarvan ik vijftien dagen lang heel veel last had. Op het moment dat ik mijn vrouw het meest nodig had, was ze er niet."

Op dat moment waren er al problemen in het huwelijk. "In september vorig jaar begonnen geruchten me te bereiken dat Ilary nog iemand had. Meer dan één iemand zelfs." Totti besloot de telefoon van zijn vrouw te controleren. "Dat had ik in twintig jaar nog nooit gedaan, maar toen ik waarschuwingen kreeg van verschillende mensen die ik vertrouw, begon ik vermoedens te krijgen. Ik keek op haar telefoon en zag dat er nog iemand in haar leven was. Ik las een berichtje waarin stond: 'Tot ziens in het hotel.'"

Noemí Bocchi

Totti zette een punt achter het huwelijk en kreeg vrij snel daarna dus een relatie met Bocchi. "De problemen met Ilary hebben me doen belanden in een depressie. Dankzij Noemí ben ik eruit gekomen." De scheiding tussen Totti en Blasi is nog lang niet afgewikkeld. "Ik vrees dat ik met Ilary voor de rechter zal belanden. Ik hoop nog steeds dat we tot een akkoord kunnen komen. Voor de rest zwijg ik erover. Ik zou het sowieso veel liever hebben over voetbal en AS Roma, de club die ik altijd in mijn hart zal dragen."

