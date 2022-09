Van Aanholt levert assist af en helpt Galatasaray naar plek twee

Zondag, 11 september 2022 om 20:57 • Guy Habets

Galatasaray heeft zich naast Besiktas op de tweede plaats van de Turkse Süper Lig genesteld. De formatie van trainer Okan Buruk rekende in een stadsderby af met Kasimpasa: 2-3. Kerem Aktürkoglu was de grote man met twee doelpunten, waarvan de laatste van grote schoonheid was. Patrick van Aanholt bereidde die treffer voor.

Twee Nederlanders stonden op het wedstrijdformulier in Istanbul, waarvan er een in de basis mocht beginnen. Van Aanholt was de linksback van dienst bij Galatasaray, terwijl Jeffrey Bruma op de bank begon bij Kasimpasa. Verder stond aan de zijde van Cim Bom met Dries Mertens een van de deze zomer gehaalde sterren aan de aftrap. Mauro Icardi was nog niet van de partij. Bij Kasimpasa was Mickaël Tirpan, die deze week over werd genomen van Fortuna Sittard, basisspeler.

Galatasaray had veel moeite om het defensieve blok van de Süper Lig-middenmoter te doorbreken en kwam na zestien minuten ook nog eens op achterstand. Stéphane Bahoken kopte na een voorzet vanaf links binnen en zorgde daarmee voor blijdschap bij de fans van Kasimpasa, die dit seizoen nog bijster weinig te vieren hebben gehad. De vreugde duurde echter niet lang, want Bafétimbi Gomis maakte er vier minuten later alweer 1-1 van. De sterke spits, die voor zijn plekje moet vrezen nu Icardi gehaald is, stond op de goede plek om na een lange aanval af te kunnen drukken.

Om in punten gelijk te komen met Besiktas, de nummer twee van Turkije, had Galatasaray echter een overwinning nodig. De 1-2 van Aktürkoglu, die na vijf minuten in de tweede helft scoorde, kwam dus als geroepen. De vleugelaanvaller werd knap weggestoken door Sérgio Oliveira en bleef oog in oog met de keeper rustig, waardoor de rood-gele formatie uit Istanbul de zo gewenste voorsprong had en achterover kon gaan leunen. Toen Aktürkoglu twintig minuten voor tijd op aangeven van Van Aanholt ook nog eens een raket in de bovenhoek afvuurde (1-3), was het duel gespeeld. De late 2-3 van Sadik Çiftpinar deed niets meer aan het resultaat af.