Perez ergert zich mateloos tijdens PSV - RKC: ‘Hij wil graag populair zijn’

Zondag, 11 september 2022 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Kenneth Perez is niet te spreken over het optreden van Serdar Gözübüyük. De analyticus kan zich niet vinden in de beslissing van de arbiter om diep in de blessuretijd van het duel tussen PSV en RKC Waalwijk (1-0) een strafschop toe te kennen aan de Eindhovenaren. “Dit is echt gewoon een topclubpenalty van een scheidsrechter die graag populair wil zijn”, concludeert Perez tijdens de nabeschouwing bij ESPN.

In de 95ste speelminuut van het Eredivisie-duel legde Gözübüyük de bal op de stip. Hans Mulder raakte met zijn te hoog geheven been de bal, maar hij leek eveneens het gezicht van Xavi Simons te schampen. De scheidsrechter wilde na afloop niet reageren op zijn beslissing, wat tot verbazing bij Perez leidt. “Het is niet voor het eerst dat hij niet wil reageren voor de camera. Als er afgesproken is dat hij dat niet wil doen, dan is dat zijn recht uiteraard. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een controversiële beslissing wel wil uitleggen aan mensen. Dan kunnen wij als kijkers misschien juist begrip tonen en zeggen van: daar valt wat voor te zeggen.”

Onder meer Michiel Kramer verscheen na afloop zeer gefrustreerd voor de camera van ESPN. “Ik was het eigenlijk wel eens met Michiel Kramer, die zó geïrriteerd was en zocht naar zijn woorden”, vervolgt Perez. “Dit is echt gewoon een topclubpenalty van een scheidsrechter die graag populair wil zijn, en als het even kan vooral bij de grote clubs. Waarom ik dat denk? Nou, ik vind hem vaak populair doen. Ik vond vandaag ook dat hij heel snel floot bij een zeer dubieus moment: hij was veel te gretig. Het was ook niet hetzelfde als wat Nigel de Jong deed in de WK-finale. Bovendien raakt hij eerste de bal, en daarna Xavi Simons pas een klein beetje met de noppen.”

Collega-analist Mario Been sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Kijk, als dit op het middenveld gebeurt, dan wordt er een vrije trap gegeven. Maar Mulder kon hier niets anders doen dan een omhaal maken. Dat hij dan misschien het hoofd van Xavi Simons licht raakt... Hij zit al helemaal in de beweging van de omhaal, dus ik vind het wel heel zwaar gestraft. Ik vind het ook absoluut geen strafschop. Wat ik zeg: als dit op het middenveld gebeurt is het gevaarlijk spel”, aldus Been.