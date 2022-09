AZ en FC Twente in evenwicht na wedstrijd met twee gezichten

Zondag, 11 september 2022 om 18:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:48

AZ en FC Twente hebben zondagmiddag ieder een punt overgehouden aan hun onderlinge duel. Na een oersaaie eerste helft zorgde de tweede helft wel voor spektakel: 1-1. Jens Odgaard en Manfred Ugalde waren de doelpuntenmakers, terwijl Ricky van Wolfswinkel en Ramiz Zerrouki het aluminium raakten namens de bezoekers. Nummer drie AZ blijft door het gelijkspel ongeslagen, maar staat nu wel op vier verliespunten. Twente heeft dertien punten uit zes duels en staat vijfde.

Bij FC Twente keerde Michel Vlap terug in de basis na hersteld te zijn van een hersenschudding, terwijl er bij AZ onder meer weer een basisplaats was voor de jonge Maxim Dekker. Jansen besloot niet aan zijn elftal te sleutelen ten opzichte van de met 0-1 gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Dnipro-1. AZ heeft het vaak moeilijk met Twente en verloor drie van de laatste zes duels met de Tukkers in alle competities, waaronder dit affiche vorig seizoen (0-1). De zes wedstrijden daarvoor tegen Twente werden wel allemaal gewonnen door AZ.

Het duel in het AFAS Stadion begon met een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Piet Schrijvers, voormalig doelman van FC Twente. Bij AZ was hij werkzaam als trainer. De eerste helft leverde vervolgens nagenoeg niets op. Tijjani Reijnders gleed een bal rakelings naast, terwijl aan de overkant Christos Tzolis het vijandelijke doel onder vuur nam. De buitenspeler van FC Twente probeerde het met een schot van afstand, maar vond doelman Hobie Verhulst op zijn weg. Tekenend: AZ en FC Twente raakten in de eerste 45 minuten samen 173 keer de bal kwijt, het hoogste aantal van alle eerste helften die tot nu toe werden gespeeld dit seizoen.

In de tweede helft leken beide ploegen er wel een spektakel van te willen maken. Waar Odgaard eerst nog rakelings naast kopte op aangeven van Jordy Clasie, was de Deen tien minuten na rust wel trefzeker. Een voorzet van Reijnders werd onbedoeld verlengd door Van Wolfswinkel, waarna Odgaard controleerde en met een volley Lars Unnerstall op het verkeerde been zette en de rechterhoek vond. De thuisploeg schreeuwde niet veel later om een strafschop toen Dani de Wit over de knie ging bij Daan Rots, maar daar wilde scheidsrechter Pol van Boekel niet aan. Voor Twente was dat het moment om het initiatief over te nemen.

Twintig minuten voor tijd leek Van Wolfswinkel de stand gelijk te trekken, toen hij Verhulst omspeelde. De spits trof echter de paal. Zerrouki was eveneens ongelukkig in de afronding en raakte met een prachtig schot de lat. Het bleek voor AZ slechts uitstel, daar invaller Ugalde tien minuten voor tijd alsnog voor de gelijkmaker aantekende. De Costa Ricaan werd na fraai voorbereidend werk bediend door Joshua Brenet en schoot raak in de linkerhoek. AZ kwam er daarna nog een keer gevaarlijk uit via Reijnders, maar de middenvelder werd ternauwernood afgestopt door Virgil Misidjan.