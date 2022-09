Mark van Bommel vestigt mede dankzij trefzekere Vincent Janssen record

Zondag, 11 september 2022 om 18:09 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:21

Royal Antwerp heeft de zevende overwinning op rij geboekt in de Jupiler Pro League en heeft daarmee een record gevestigd. Het is officieel de beste seizoenstart ooit van de club. Op bezoek bij nummer laatst Cercle Brugge won de formatie van Mark van Bommel met 0-2. Vincent Janssen was opnieuw trefzeker en noteerde, op aangeven van landgenoot Jurgen Ekkelenkamp, zijn vijfde treffer van het seizoen. Antwerp gaat fier aan kop: het gat met naaste belager Club Brugge bedraagt vijf punten.

The Great Old stond voorafgaand aan de wedstrijd op een perfecte score van 21 uit zeven; de Bruggelingen op slechts vijf punten uit zeven duels. Van Bommel ruimde in zijn basiself plekken in voor Janssen en Ekkelenkamp. Calvin Stengs was licht geblesseerd en zat niet bij de selectie. Op voorhand had Antwerp weinig te duchten van Cercle Brugge, want van de laatste tien ontmoetingen wist de thuisploeg slechts één keer te winnen.

Cercle Brugge begon voortvarend aan de wedstrijd, maar bij de eerste serieuze mogelijkheid was wel meteen raak voor de bezoekers. Ekkelenkamp ging op avontuur en zijn perfecte voorzet werd door Janssen makkelijk binnengetikt. Het was inmiddels alweer de vijfde treffer van Janssen. Helaas voor ex-Ajacied Ekkelenkamp moest hij na een half uur al naar de kant met een blessure. Van Bommel nam geen risico en verving hem voor Pieter Gerkens. Ondanks de goede wil van Cercle Brugge kwam Antwerp niet in de problemen in het eerste bedrijf.

Na rust kwam Cercle Brugge beter in de wedstrijd, al resulteerde de toegenomen aanvalslust niet direct in uitgespeelde kansen. Invaller Yann Gboho kreeg een goede schotkans in de zestien, maar zag zijn schot geblokt worden door Toby Alderweireld. Net op het moment dat Cercle op stoom dacht te komen, sloeg Antwerp weer toe. Een hoekschop van Radja Nainggolan werd door Alderweireld keurig tot doelpunt gepromoveerd. De verdediger knikte de bal op overtuigende wijze achter keeper Radoslaw Majecki. In het restant van de wedstrijd kwam het scorebord niet meer in beweging.