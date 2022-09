Gözübüyük is net als vorig seizoen niet van plan om tekst en uitleg te geven

Zondag, 11 september 2022 om 17:51 • Guy Habets

Serdar Gözübüyük is niet van plan om tekst en uitleg te geven over de omstreden strafschop die hij diep in blessuretijd aan PSV gaf tijdens het thuisduel van de Eindhovenaren met RKC Waalwijk. De gasten waren des duivels over het geven van de penalty, maar de arbiter houdt zich stil.

Na vijf minuten in blessuretijd legde Gözübüyük de bal op de stip toen Hans Mulder met zijn hoge been de bal raakte, maar ook het gezicht van Xavi Simons leek te schampen. Cody Gakpo benutte de penalty, maakte daarmee 1-0 en besliste de wedstrijd in Eindhovens voordeel. RKC was witheet en spelers als Michiel Kramer en keeper Etienne Vaessen spraken na afloop voor de camera al hun ongeloof uit over de beslissing. Er werd zelfs gerept over een 'goedmakertje', aangezien Gözübüyük vorig seizoen tijdens Feyenoord - PSV (2-2) een zeer discutabele strafschop voor de Rotterdammers gaf.

?? Cody Gakpo benut in blessuretijd een strafschop, waardoor @PSV met 1-0 wint van RKC! ??



#?? #psvrkc pic.twitter.com/66pA1eX3iU — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

Van een reactie van de scheidsrechter komt het niet. ESPN nodigde hem uit om voor de camera te komen vertellen over zijn beslissing, maar die uitnodiging sloeg Gözübüyük naar verluidt vriendelijk af. Daarmee zal hij zich nog minder populair maken in Waalwijk, want de hoop was dat de leidsman in ieder geval duidelijk kon maken waarom hij de strafschop toekende. Vorig jaar, toen Feyenoord dus een makkelijk gegeven strafschop kreeg van Gözübüyük, weigerde hij ook al om voor de camera te verschijnen.

PSV dreigde lang tegen puntenverlies aan te lopen, aangezien RKC de rijen gesloten hield en zo nu en dan ook nog eens gevaarlijk uitbrak. De achterstand op koploper Ajax leek op te gaan lopen naar vijf punten, maar in de slotfase viel de goal dus alsnog. Gakpo benutte de strafschop en hield zijn ploeg daarmee binnen schootsafstand van de regerend landskampioen. Het onfortuinlijke RKC staat twaalfde.